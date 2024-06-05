Китай установил первый флаг на обратной стороне Луны: получены снимки скрытой поверхности (фото)

Китайские ученые показали, как модуль "Чанъэ-6" собирал образцы горной породы на всегда скрытой от нас стороне Луны.

Related video

Китайский посадочный модуль миссии "Чанъэ-6" прислал на Землю уникальные фотографии поверхности обратной стороны Луны. Также на фотографиях видно, что модуль установил первый в истории флаг на невидимой части спутника Земли. Конечно же это флаг Китая, пишет Futurism.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Напоминаем, что посадочный модуль "Чанъэ-6" успешно опустился на поверхность обратной стороны Луны в кратере Аполлон 2 июня, как уже писал Фокус. В течение двух дней он занимался сбором образцов горной породы, как на поверхности Луны, так и доставал их из-под нее. 4 июня, как уже писал Фокус, контейнер с образцами был отправлен на орбиту вокруг Луны, где с помощью другого аппарата он после длительного путешествия будет доставлен на Землю. Планируется, что капсула с образцами должна спуститься на территории Китая 25 июня.

Национальное космическое управление Китая (CNSA) обнародовало фотографии, которые сделал модуль, где видно место его посадки. Это до сих пор хорошо не исследованная часть Луны, где ранее побывал только еще один посадочный модуль Китая. Также китайские ученые показали, как происходил сбор образцов лунной породы. Кстати, это было историческое событие, ведь до этого ни один аппарат не собирал образцы на обратной стороне Луны. Поэтому ученые с нетерпением ждут их прибытия на Землю.

Национальное космическое управление Китая (CNSA) обнародовало фотографии, которые сделал модуль, где видно место его посадки Фото: CNSA

На одной из фотографий, сделанных камерой посадочного модуля, видна одна из его опор, которая прочно стоит на поверхности кратера Аполлон.

На одной из фотографий, сделанных камерой посадочного модуля, видна одна из его опор, которая прочно стоит на поверхности кратера Аполлон Фото: CNSA

Но есть еще одна фотография, которую сделал небольшой луноход, развернутый на поверхности Луны вскоре после прибытия. На ней виден посадочный модуль, который держит своей роботизированной рукой флаг Китая.

Но есть еще одна фотография, которую сделал небольшой луноход, развернутый на поверхности Луны вскоре после прибытия. На ней виден посадочный модуль, который держит своей роботизированной рукой флаг Китая Фото: CNSA

Этот флаг был сделан из базальта, который измельчили для создания нитей толщиной всего в 1/3 толщины человеческого волоса. Благодаря этому материалу флаг может выдержать экстремальные перепады температуры на обратной стороне Луны.

Этот флаг был сделан из базальта, который измельчили для создания нитей толщиной всего в 1/3 толщины человеческого волоса. Благодаря этому материалу флаг может выдержать экстремальные перепады температуры на обратной стороне Луны Фото: CNSA

На данный момент Китай является единственной страной в мире, которая успешно высадилась на полушарии Луны, обращенном от Земли. Напоминаем, что впервые такого успеха Китай достиг вместе с миссией "Чанэъ-4" в 2019 году.

Китай уже активно готовится к следующим миссиям, которые должны приземлиться в районе южного полюса Луны, где в будущем страна намерена построить свою базу. В CNSA планируют осуществить первую в истории страны высадку астронавтов на Луну к 2030 году.

Китайские ученые показали, как модуль "Чанъэ-6" собирал образцы горной породы на всегда скрытой от нас стороне Луны

В 2026 году на Луне в районе южного полюса должен приземлиться модуль миссии "Чанъэ-7", который будет искать запасы водяного льда. В 2028 году там же должен осуществить посадку модуль миссии "Чанъэ-8", который будет исследовать возможности использования на месте ресурсов, таких как водяной лед. Китайские ученые хотят выяснить, как именно можно использовать лунные ресурсы, которые помогут создать устойчивое присутствие человека на Луне.

Как уже писал Фокус, на Солнце произошла очередная сильная вспышка, которая сопровождалась выбросом плазмы в космос, но это было не совсем удачное извержение. Это событие запечатлел аппарат Solar Dynamics Observatory.

Также Фокус писал о том, что вскоре в небе появится очень яркая звезда и астрономы назвали точное время. Исследователи ожидают необычного происшествия в созвездии Северной Короны.