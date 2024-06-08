NASA начинает поиск инопланетных обитаемых миров: какой инструмент они используют

Исследователи планируют создать ультрасовременный космический телескоп в рамках проекта "Обсерватория обитаемых миров".

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До создания так называемой "Обсерватории обитаемых миров" осталось минимум 10 лет, однако NASA не сидит без дела и уже приступило к разработке необходимой базовой технологии. Речь идет об ультрасовременном космическом телескопе, необходимом для поиска инопланетных миров, похожих на Землю, пишет Science Alert.

Известно, что контракты были заключены с тремя компаниями на исследование оптики следующего поколения, конструкции миссий и функций телескопов. В общей сложности бюджет составил 17,5 миллиона долларов, а работы планируют начать уже к концу текущего лета.

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"Обсерватория обитаемых миров" (HWO) — миссия по запуску большого космического телескопа, основной целью которого будет прямое получение изображений планет земного типа вокруг звезд, как наше Солнце. Предполагается, что телескоп также сможет изучать атмосферу планет на предмет химических признаков жизни.

В данный момент миссия находится на ранней стадии планирования, а рабочие группы лишь изучают научные цели и способы их достижения. Предыдущие исследования, сосредоточенные на существующих экзопланетах, показали, что потенциально каждая пятая звезда имеет на орбите планету, похожую на Землю.

Вся миссия поиска жизни во Вселенной в целом основана на том, что эта жизнь будет чем-то похожа на нашу. Однако вполне вероятно, что во Вселенной существует жизнь, в основе которой лежит совсем другая химия. И все же, если мы хотим найти инопланетную жизнь, нам следует начинать поиски с той, что могла бы быть похожа на нашу.

В результате ученые миссии HWO сосредоточатся на поиске таких химических веществ, как кислород и метан, а также других признаках, намекающих на присутствие жизни на других планетах. В результате в начале 2024 года NASA заявило о поиске и стимулировании проектов, занимающихся необходимыми технологиями.

Например, чтобы воплотить амбициозный план в жизнь, потребуется коронограф в тысячи раз более способный, чем тот, что существует сегодня. Кроме того необходимо позаботиться о блокировании света от родительской звезды, а также разработать оптическую систему, способную оставаться неподвижной с точностью до ширины атома.

В результате NASA отобрало три предложения и заключило с ними двухлетние контракты с фиксированной ценой на сумму 17,5 миллиона долларов. Эта цифра выглядит впечатляюще, но, для сравнения, на разработку и запуск "Хаббла" потребовалось 16 миллиардов долларов.

Работы стартую в конце лета 2024 года и будут направлены на создание основы технологии, которая будет основой для следующего этапа запуска миссии, а именно:

моделирование и подсистемы "сверхстабильной" оптической системы — компания BAE Systems;

разработка интегрированной инфраструктуры моделирования, позволяющего ориентироваться и сравнивать взаимосвязи проектов — компания Lockheed Martin;

совершенствование технологии для поддержки телескопов, в том числе развертываемые оптические перегородки для уменьшения попадания рассеянного света и структурную поддержку оптической цепи — компания Northrop Grumman.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что вскоре получат ответ от инопланетян.