Аппарат для удаления космического мусора заметил брошенную ракету на орбите (фото)

Компания Astroscale-Japan собирается решить серьезную проблему космического мусора на околоземной орбите.

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Космический аппарат ADRAS-J, предназначенный для исследования и удаления космического мусора с орбиты, подлетел очень близко к отработанной верхней ступени японской ракеты и сделал фотографию с расстояния 50 метров, пишет Space.

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Японская компания Astroscale-Japan собирается решить серьезную проблему космического мусора с помощью своих спутников, которые предназначены для его удаления из околоземного пространства. Для проверки этой технологии в середине февраля на орбиту был запущен аппарат ADRAS-J.

Начиная с конца апреля аппарат неоднократно приближался к отработанной верхней ступени японской ракеты-носителя H-2A, которая находится в космосе с 2009 года. Тогда ракета отправила на орбиту спутник наблюдения за Землей GOSAT.

Компания Astroscale-Japan поделилась одной из недавних фотографий обломка ракеты, которая была сделана аппаратом ADRAS-J с расстояния всего 50 метров. Аппарат весом 150 кг проводил успешные маневры возле ступени ракеты на расстоянии в сотни метров для ее изучения с помощью своих бортовых камер.

Компания Astroscale-Japan поделилась одной из недавних фотографий обломка ракеты H-2A, которая была сделана аппаратом ADRAS-J с расстояния всего 50 метров Фото: space.com

Основная задача ADRAS-J состоит в проверке технологии контролируемого удаления неработающих спутников и частей ракет с околоземной орбиты. При этом аппарат также предназначен для технического обслуживания работающих спутников.

С помощью изображений ракеты H-2A были получены данные о состоянии этого космического мусора и о степени его повреждения из-за пребывания в космосе в течение многих лет.

Согласно сообщению Astroscale-Japan, ADRAS-J выполнит в ближайшем будущем еще несколько маневров для дальнейшего изучения ракеты H-2A, дина которой составляет 11 метров, а ширина – 4 метра. В японской компании заявили, что их аппарат способен безопасно приближаться к обломкам космического мусора и проводить их тщательное изучение, как показала первая часть миссии. Теперь планируется совершить контролируемый спуск с орбиты верхней ступени японской ракеты.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) по результатам, достигнутым ADRAS-J, выбрало компанию Astroscale-Japan для того, чтобы во время второго этапа миссии ее аппарат смог удалить обломок ракеты с околоземной орбиты. Для этого у ADRAS-J есть специальный роботизированный манипулятор для захвата корпуса ракеты. Данный манипулятор является более легкой версией того, который установлен на Международной космической станции (МКС).

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