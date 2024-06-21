Найдена не очевидная причина нагрева планеты: структура облаков усугубляет изменение климата

Исследователи обнаружили то, что усиливает глобальное потепление — секрет кроется в асимметричном изменении в облачном покрове.

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В новом исследовании ученые обнаружили, что в условиях потепления климата структура облаков меняется таким образом, что усиливает глобальное потепление. Группа исследователей под руководством профессора Йоханнеса Куааса из Лейпцигского университета и Хао Луо и профессора Юн Хана из Университета Сунь Ятсена в Китае обнаружила все более асимметричные изменения в облачном покрове — облачный покров уменьшается больше в течение дня, чем ночью.

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Простыми словами, это означает, что охлаждающий эффект уменьшается в течение дня, тогда как согревающий эффект усиливается ночью — в результате этого процесса усиливается глобальное потепление планеты.

По словам ученых, важно понимать, что облака — больше, чем просто метеорологическое явление. Они отражают солнечный свет обратно в космос, тем самым охлаждая планету. В то же время ночью они действуют по принципу "одеяла ля планеты", удерживая тепло. В результате поверхность планеты сохраняется теплой, а облака, по сути, играют важную роль в климате Земли.

В новом исследовании ученые использовали данные спутниковых наблюдений и данные шестого этапа проекта взаимного сравнения связанных моделей (CMIP6), который предоставляет комплексные климатические модели и сценарии. Эти модели охватывают данные в период с 1970 по 2014 год, а также включат прогнозы до 2100 года.

По словам ведущего автора исследования Хао Луо, в глобальном масштабе облачность сокращается днем и сохраняется ночью, что приводит к уменьшению коротковолнового эффекта альбедо в течение дня. В то же время длинноволновой парниковый эффект ночью усиливается.

Авторы исследования отмечают, что климатические модели необходимы для понимания и прогнозирования сложных процессов и взаимодействий внутри климатической системы. По сути, именно они помогают исследователям разрабатывать возможные сценарии климатического будущего и анализировать влияние на климат различных факторов, в том числе парниковых газов, аэрозолей и облаков.

По мнению команды, асимметрия облачного покрова является важным недавно обнаруженным фактором и новая работа ученых показывает, что эта асимметрия вызывает петлю положительной обратной связи, которая усиливает глобальное потепление. Ученые полагают, что облака меняют в результате изменения климата, а это в свою очередь усиливает глобальное потепление планеты.

Авторы исследования отмечают, что эта асимметрия облачного покрова можно объяснить различными факторами, в том числе, повышением стабильности в нижней тропосфере планеты в результате роста концентрации парниковых газов. Эта стабильность означает, что облака с меньшей вероятностью образуются в течение дня, в то время как ночью они остаются стабильными или даже увеличиваются.

Таким образом ученые отмечают, что в нынешних условиях планета нуждается в еще большем сокращении выбросов парниковых газов, так как облачный покров планеты не просто реагирует на потепление, но также и усиливает его.

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