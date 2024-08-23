Хуже, чем предполагали. Накопление микропластика в мозге может привести к болезни Альцгеймера

Недавнее исследование выявило тревожные свидетельства того, что микропластик, крошечные пластиковые фрагменты размером менее пяти миллиметров, накапливается в человеческом мозге в больших количествах

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Новое исследование, проведенное учеными из Университета Нью-Мексико, обнаружило значительно более высокую концентрацию микропластика в образцах мозга, взятых у людей, умерших от деменции, в том числе от болезни Альцгеймера. Хотя эти данные являются предварительными и еще не прошли экспертную оценку, они уже вызвали беспокойство в научном сообществе из-за потенциальных последствий для глобального здравоохранения, пишет The New Lede.

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Микропластик широко распространен в окружающей среде, проникая в воздух, которым мы дышим, в воду, которую мы пьем, и в пищу, которую мы едим. Он может проникать глубоко в ткани человека, и данное исследование представляет собой первое доказательство того, что они могут накапливаться в мозге на уровнях, значительно превышающих те, которые были обнаружены в других органах. Исследователи проанализировали 51 образец тканей печени, почек и мозга, собранных в 2016-м и 2024 году, и обнаружили, что в образцах мозга содержится в семь-тридцать раз больше микропластика, чем в других исследованных органах. Особенно поразительно, что образцы, взятые у людей с деменцией, содержали в десять раз больше микропластика по весу, чем образцы, взятые у здоровых людей.

Хотя исследование не устанавливает прямой причинно-следственной связи между микропластиком в мозге и нейродегенеративными заболеваниями, такими, как болезнь Альцгеймера, оно поднимает важные вопросы. Исследователи отмечают, что за последние восемь лет количество пластика, обнаруженного в мозге, увеличилось более чем на 50 процентов, что совпадает с глобальным ростом числа случаев деменции. Эта корреляция указывает на необходимость дальнейшего изучения потенциальной роли загрязнителей окружающей среды в развитии неврологических заболеваний.

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Полученные результаты согласуются с предыдущими исследованиями на животных моделях, например, с исследованием, опубликованным в журнале Science Advances в 2023 году, которое показало, что нанопластики — частицы даже меньшего размера, чем микропластики, — могут взаимодействовать с белками в мозге, приводя к образованию токсичных амилоидов, подобных тем, которые наблюдаются при болезни Паркинсона. Эти агрегаты могут нарушать нормальную работу мозга, потенциально приводя к снижению когнитивных способностей.

В свете этих выводов научное сообщество призывает к проведению более комплексных исследований для изучения влияния микропластика на здоровье человека. Растет также озабоченность по поводу более широких последствий загрязнения микропластиком, поскольку повышение его уровня в мозге теоретически может способствовать росту заболеваемости неврологическими расстройствами. Однако необходимо признать, что деменция и болезнь Альцгеймера имеют множество факторов риска, включая генетику, возраст и факторы окружающей среды, а роль микропластика до конца не изучена.

По мере развития исследований становится все более очевидным, что решение проблемы повсеместного загрязнения окружающей среды микропластиком может иметь решающее значение для решения некоторых из наиболее острых проблем здравоохранения нашего времени.

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