Вредными оказались более половины: ученые проверили детское питание на качество и безопасность

Когда речь заходит о детском питании, родители часто не знают с чего начать, ведь нынешний выбор таких продуктов крайне велик. Однако проведя обширное исследование, ученые выявили, что около 60% такой еды лишь навредит детям, не принося особой пользы.

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Недавнее исследование показало, что почти 60% продуктов детского питания, продающихся в супермаркетах США, не соответствуют стандартам питания, установленным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В этом исследовании, проведенном международной исследовательской группой из Института глобального здоровья Джорджа, оценивался пищевой профиль 651 продукта для детей и подростков из крупнейших продуктовых сетей, сравнивая его с рекомендациями ВОЗ от 2022 года, пишет Deseret.

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Результаты исследования, опубликованные в журнале Nutrients, вызывают беспокойство: около 70% исследованных продуктов не соответствовали требуемому уровню белка, а 44% содержали избыточное количество сахара. Кроме того, четвертая часть продуктов не соответствовала требованиям по калорийности, а в 20% было слишком много соли. Элизабет Данфорд, научный сотрудник Института Джорджа и доцент кафедры питания Университета Северной Каролины, отметила острую необходимость совершенствования регулирования на рынке, предупредив, что неправильное питание в раннем детстве может привести к долгосрочным проблемам со здоровьем, таким как ожирение, диабет и некоторые виды рака.

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Особую обеспокоенность в исследовании вызывает растущая популярность пакетов для детского питания, которые являются самым быстрорастущим сегментом на рынке. Однако только 7% таких пакетов соответствовали рекомендациям ВОЗ по содержанию сахара. Кроме того, упаковки для полдников в наименьшей степени соответствовали требованиям организации.

В исследовании также рассматривались недостоверные маркетинговые практики в индустрии детского питания. Ни один из рассмотренных продуктов не соответствовал рекламным рекомендациям ВОЗ, и почти все они содержали хотя бы одно запрещенное утверждение, например, о том, что они не содержат ГМО и содержат органические продукты. По словам Дейзи Койл, диетолога и научного сотрудника Института Джорджа, такие заявления создают вокруг продуктов "ореол здоровья", заставляя родителей верить, что они полезнее, чем есть на самом деле. Койл отметила, что многие продукты детского питания продаются с названиями, подчеркивающими фрукты и овощи, несмотря на то, что в основном состоят из муки и крахмала.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) в настоящее время регулирует такие аспекты детского питания, содержащегося в них, но у него нет конкретных рекомендаций по содержанию питательных веществ в коммерческих продуктах для детей младшего возраста и подростков. В других странах, таких как Европа, Великобритания, Новая Зеландия и Австралия, действуют более широкие правила, влияющие на маркировку и раскрытие информации об ингредиентах этих продуктов, что потенциально обеспечивает лучшую защиту потребителей, считают авторы.

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