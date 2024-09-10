Замкнутый круг перфекционизма: нейробиолог рассказал, как начать признавать свои успехи

Признание своих достижений в жизни часто становится погребенным под целым ворохом недостижимых целей и внутреннего перфекционизма. Однако зная как различать его здоровые и не очень проявления можно достичь многого, считают ученые.

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Чувство неполноценности, несмотря на все усилия, обычная и распространенная проблема, но важно различать здоровый и нездоровый перфекционизм. Эти знания могут помочь нам не только преуспеть там, где, казалось бы, невозможно добиться успеха, но и вовремя понять, когда мы достигаем его и не корить себя за недостижимые цели, пишет BBC Science Focus.

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Здоровый перфекционизм, который подразумевает стремление сделать все наилучшим образом, связан с положительными жизненными результатами. Однако когда перфекционизм превращается в постоянное стремление соответствовать нереальным стандартам, он может стать вредным, объясняет доктор Кристиан Джарретт, когнитивный нейробиолог и научный писатель.

Такая форма нездорового перфекционизма часто возникает из-за желания соответствовать ожиданиям других. Ключевой характеристикой нездорового перфекционизма является страх неудачи. Этот страх может привести к циклу самобичевания и жесткой самокритики всякий раз, когда мы не достигаем своих целей. Этот внутренний критик часто убеждает нас в том, что любая неудача является доказательством того, что мы недостаточно хороши, усиливая чувство неадекватности. Чтобы избавиться от этого пагубного мышления, важно осознать, что наша самооценка не зависит от достижений, считает Джарретт.

Понимание того, что мы ценны именно тем, кем мы есть, а не тем, чего мы достигли — это важный шаг на этом пути. Для некоторых это может потребовать поддержки психотерапевта, который поможет побороть эти укоренившиеся убеждения. Еще одна полезная стратегия — изучить нереалистичные стандарты, которые мы, возможно, навязываете себе, например, убеждение, что мы никогда не должны совершать ошибок или всегда быть лучшим, отмечает нейробиолог. Никто не может достичь такого совершенства, поэтому важно сознательно переписать эти правила, сделав их более справедливыми и достижимыми.

Хотя это совершенно нормально — ставить перед собой высокие цели и быть амбициозным, очень важно, чтобы эти цели были поставлены на наших собственных условиях, а не для того, чтобы произвести впечатление на других или доказать им свою значимость. Если ожидания не оправдались, не стоит воспринимать это как свидетельство неполноценности. Вместо этого постарайтесь рассматривать это как возможность учиться и совершенствоваться в будущем, советует Джарретт.

Идея перфекционизма также тесно связана с психологической концепцией самосострадания. Исследования показали, что практика самосострадания — отношение к себе с той же добротой и пониманием, с какой мы отнеслись бы к другу, может значительно снизить негативные последствия перфекционизма. Применяя сострадание к себе, мы сможем установить более здоровые отношения с самим собой, что приведет к большей устойчивости и благополучию, считает Джарретт.

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