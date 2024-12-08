Противоположность дежавю существует: ученые предупреждают, что она еще более жуткая
Повторение имеет странные отношения с разумом — в новом исследовании ученые рассмотрели, какие именно.
Дежавю — опыт, когда мы ошибочно верим, что пережили новую ситуацию в прошлом. Но ученые обнаружили, что дежавю на самом деле является "окном" в работу человеческой системы памяти, пишет Science Alert.
По словам старшего преподавателя психологии в Университете Сент-Эндрюс Акиры О'Коннор и профессора когнитивной нейропсихологии из Университета Гренобль-Альпы Кристофера Мулена, их исследования показали, что дежавю возникает, когда часть мозга, которая обнаруживает нечто знакомое, рассинхронизируется с реальностью. По сути, дежавю — сигнал, который предупреждает нас об этой странности.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Но теперь исследователи считают, что повторение на самом деле способно сделать нечто более жуткое и необычное. Речь идет о противоположности дежавю — "жамевю": когда что-то, что вы считаете знакомым, на самом деле кажется нереальным или новым. В своем исследовании, которое было отмечено Шнобелевской премией по литературе, ученые изучили механизм, лежащий в основе этого явления.
Предполагается, что жемавю может включать взгляд на знакомое лицо и внезапное обнаружение его необычным или неизвестным. Например, у музыкантов это случается на мгновение — они теряются в очень знакомом отрывке музыки.
Известно, что жемавю в жизни встречается в разы реже, чем дежавю, и, вероятно, более необычно и тревожно. Ученые обнаружили, что этот опыт может быть спровоцирован повторением или пристальным взглядом, но не всегда. Например, сам Акира О'Коннор отмечает, что когда-то ему пришлось съехать с автострады на обочину, так как он забыл, как действуют педали в авто. К счастью, жемавю встречается чрезвычайно редко.
Отметим, что науке очень мало известно о жемавю, однако ученые предположили, что это состояние весьма просто вызвать в лаборатории. Для этого ученые попросили реципиентов повторять одно действие снова и снова до тех пор, пока процесс не становится бессмысленным и запутанным.
В первом эксперименте приняли участие 94 студента, которых попросили многократно написать одно и то же слово. Они проделали это с двенадцатью разными словами, которые варьировались от обычных, таких как "дверь", до менее распространенных, таких, как "меч".
Реципиентов просили переписывать слово и предупредили, что они могут остановиться по одной из нескольких причин. А именно:
- странное чувство;
- скука;
- боль в руке.
Результаты показали, что в около 70% случаев реципиенты останавливались по причине возникновения странного чувства. Ученые также обнаружили, что это происходило примерно через одну минуту или 33 повторения.
Во втором эксперименте ученые использовали только слово "the", полагая, что оно было наиболее распространенным. Результаты показали, что 55% участников эксперимента перестали писать по причине жемавю, но после 27 повторений. Реципиенты также отмечали, что они останавливались из-за того, что теряли смысл или контроль над рукой. Также некоторые участники в какой-то момент ощущали, что "это кажется неправильным".
Ученым потребовалось 15 лет, чтобы опубликовать свою работу. После экспериментов оказалось, что подобное исследование уже было проведено Маргарет Флой Уошберн в 1907 году. Результаты ее эксперимента показали, что реципиенты теряли "ассоциативную силу" в словах, на которые смотрели в течение трех минут.
Теперь ученые отмечают, что их вклад в науку заключается в том, что трансформации и потери смысла при повторении сопровождаются особым чувством — жемавю. Предполагается, что это сигнал для мозга о том, что что-то стало слишком автоматическим, бешлым или повторяющимся. Ученые считают, что жемавю, помогает нам "вырваться" из нашей текущей обработки, и чувство нереальности на самом деле является проверкой реальности.
Ранее Фокус писал о том, что ученые приблизились к раскрытию тайны дежавю.