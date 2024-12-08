Противоположность дежавю существует: ученые предупреждают, что она еще более жуткая

Повторение имеет странные отношения с разумом — в новом исследовании ученые рассмотрели, какие именно.

Дежавю — опыт, когда мы ошибочно верим, что пережили новую ситуацию в прошлом. Но ученые обнаружили, что дежавю на самом деле является "окном" в работу человеческой системы памяти, пишет Science Alert.

По словам старшего преподавателя психологии в Университете Сент-Эндрюс Акиры О'Коннор и профессора когнитивной нейропсихологии из Университета Гренобль-Альпы Кристофера Мулена, их исследования показали, что дежавю возникает, когда часть мозга, которая обнаруживает нечто знакомое, рассинхронизируется с реальностью. По сути, дежавю — сигнал, который предупреждает нас об этой странности.

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Но теперь исследователи считают, что повторение на самом деле способно сделать нечто более жуткое и необычное. Речь идет о противоположности дежавю — "жамевю": когда что-то, что вы считаете знакомым, на самом деле кажется нереальным или новым. В своем исследовании, которое было отмечено Шнобелевской премией по литературе, ученые изучили механизм, лежащий в основе этого явления.

Предполагается, что жемавю может включать взгляд на знакомое лицо и внезапное обнаружение его необычным или неизвестным. Например, у музыкантов это случается на мгновение — они теряются в очень знакомом отрывке музыки.

Известно, что жемавю в жизни встречается в разы реже, чем дежавю, и, вероятно, более необычно и тревожно. Ученые обнаружили, что этот опыт может быть спровоцирован повторением или пристальным взглядом, но не всегда. Например, сам Акира О'Коннор отмечает, что когда-то ему пришлось съехать с автострады на обочину, так как он забыл, как действуют педали в авто. К счастью, жемавю встречается чрезвычайно редко.

Отметим, что науке очень мало известно о жемавю, однако ученые предположили, что это состояние весьма просто вызвать в лаборатории. Для этого ученые попросили реципиентов повторять одно действие снова и снова до тех пор, пока процесс не становится бессмысленным и запутанным.

В первом эксперименте приняли участие 94 студента, которых попросили многократно написать одно и то же слово. Они проделали это с двенадцатью разными словами, которые варьировались от обычных, таких как "дверь", до менее распространенных, таких, как "меч".

Реципиентов просили переписывать слово и предупредили, что они могут остановиться по одной из нескольких причин. А именно:

странное чувство;

скука;

боль в руке.

Результаты показали, что в около 70% случаев реципиенты останавливались по причине возникновения странного чувства. Ученые также обнаружили, что это происходило примерно через одну минуту или 33 повторения.

Во втором эксперименте ученые использовали только слово "the" Фото: Christopher Moulin

Во втором эксперименте ученые использовали только слово "the", полагая, что оно было наиболее распространенным. Результаты показали, что 55% участников эксперимента перестали писать по причине жемавю, но после 27 повторений. Реципиенты также отмечали, что они останавливались из-за того, что теряли смысл или контроль над рукой. Также некоторые участники в какой-то момент ощущали, что "это кажется неправильным".

Ученым потребовалось 15 лет, чтобы опубликовать свою работу. После экспериментов оказалось, что подобное исследование уже было проведено Маргарет Флой Уошберн в 1907 году. Результаты ее эксперимента показали, что реципиенты теряли "ассоциативную силу" в словах, на которые смотрели в течение трех минут.

Теперь ученые отмечают, что их вклад в науку заключается в том, что трансформации и потери смысла при повторении сопровождаются особым чувством — жемавю. Предполагается, что это сигнал для мозга о том, что что-то стало слишком автоматическим, бешлым или повторяющимся. Ученые считают, что жемавю, помогает нам "вырваться" из нашей текущей обработки, и чувство нереальности на самом деле является проверкой реальности.

Ранее Фокус писал о том, что ученые приблизились к раскрытию тайны дежавю.