В одно ухо влетает, в другое вылетает: ученые объяснили, почему мы часто забываем важные вещи

Внимание к различным деталям и возможности их запоминания варьируется от человека к человеку и в этом плане мы все уникальны. Пытаясь разгадать причину забывчивости некоторых людей и крепкой памяти других, ученые исследовали механизмы нашей памяти.

Исследователи из Университета Райса изучили сложный вопрос о том, почему некоторые воспоминания выделяются на фоне других, что позволяет понять динамику развития человеческой памяти. Ученые пытались найти причину, по которой мы можем забыть что-то важное, при этом четко помнить какую-то обыденную мелочь, что может помочь им разработать стимуляцию нашей памяти, лишающую таких проблем, пишет Rice University.

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В своей работе, опубликованной в журнале Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, ученые исследовали, как эмоциональная значимость, личный контекст и индивидуальные различия взаимодействуют, формируя нашу способность к запоминанию. В обзоре, написанном Фернандой Моралес-Кальва и Стефани Леаль, существующие исследования организованы вокруг трех ключевых аспектов: "что, где и когда", выясняя как вспоминаются события, с целью понять главное "почему". В их исследовании подчеркивается, что воспоминания часто формируются под влиянием эмоционального резонанса, сосредоточенности и повторения.

События с сильным эмоциональным воздействием или те, которые требуют внимания, с большей вероятностью будут сохранены. Пространственная память также играет важную роль, поскольку новое и уникальное окружение часто оставляет более сильный отпечаток по сравнению с привычной обстановкой. Кроме того, на запоминание влияет время событий и их последовательность или разделение на отдельные эпизоды. Помимо этих общих закономерностей, на память существенно влияет индивидуальный и культурный контекст. Моралес-Кальва отметила, что память — это не универсальное явление, объясняя, что то, что запомнилось одному человеку, может быть забыто другим в силу их уникальных когнитивных и культурных особенностей. Эта вариативность подчеркивает ограничения стандартизированных оценок памяти, которые часто не учитывают такие индивидуальные различия.

Результаты этих выводов очень важны, особенно по мере старения населения планеты и распространения таких заболеваний, связанных с памятью, как деменция. Они могут улучшить диагностические инструменты и вмешательства, сделав их более инклюзивными и эффективными. Леал отметила более широкое влияние, заявив: "Учитывая эти переменные, мы сможем разработать более точные диагностические инструменты и действенные вмешательства".

Недавние глобальные исследования памяти показали, что люди ярче запоминают эмоционально насыщенные события, такие как свадьбы или стихийные бедствия, что лишь подтверждает ключевую роль миндалины в обработке памяти. Аналогичным образом, личные достижения и вехи занимают высокие позиции по частоте запоминания, что подчеркивает взаимосвязь между личной значимостью и прочностью памяти.

Ранее Фокус писал о том, что ученые научились генерировать новые нейроны в мозге с помощью стволовых клеток. Обнаружив важность клеточного метаболизма в нейрогенезе, исследователи смогли увеличить количество нейронов в мозге взрослых и пожилых мышей.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили в нашем мозге математические нейроны. В исследованиях ученых принимали участие девять добровольцев. Благодаря изученному материалу удалось прийти к выводу — в мозгу человека существуют нейроны, активирующиеся во время определенных математических операций.