Невозможно отказаться: тяга к углеводам заложена в нашем теле

Результаты последних исследований показывают, что люди приспособились к питанию, богатому крахмалом, задолго до появления сельского хозяйства. Это опровергает мнение о том, что потребление углеводов резко возросло только с появлением земледелия.

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Ключевую роль в приверженности к углеводистой пище играет ген слюнной амилазы (AMY1), необходимой для расщепления крахмала до глюкозы. Его многочисленные копии у современных людей коррелируют с повышенной выработкой амилазы и, возможно, с предпочтением крахмалистых продуктов. Несмотря на то, что первоначально его появление связывали с появлением сельского хозяйства, последние исследования показывают, что дополнительные копии AMY1 появились гораздо раньше, еще до появления Homo sapiens, пишет Ars Technica.

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Университет Буффало и Лаборатория Джексона провели новаторские исследования, секвенировав геномы древних и современных популяций, включая неандертальцев и денисовцев. Они выявили множественные копии AMY1 у людей, живших более 45 000 лет назад, а у архаичных родственников — еще 800 000 лет назад. Это на десятки тысяч лет раньше сельскохозяйственной революции. Секвенирование генов с длинным прочтением позволило проследить эволюцию изменчивости числа копий AMY1, подчеркнув его роль в доаграрном питании с использованием вареного крахмала, что, возможно, стало возможным благодаря одомашниванию огня.

Анализ образцов ДНК, относящихся к периоду от охотников-собирателей до сельскохозяйственных обществ, подтверждает постепенное увеличение количества копий AMY1. У ранних охотников-собирателей было обнаружено до восьми копий, их количество увеличивалось по мере перехода к земледелию. У людей, живших после 8500 лет назад и полностью погрузившихся в сельское хозяйство, их число было самым высоким, что соответствует диете, богатой зерновыми.

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Современные люди имеют до 15 копий AMY1, что отражает долгосрочную генетическую адаптацию к рациону с высоким содержанием крахмала. Последствия этой генетической эволюции выходят за рамки истории. Количество копий AMY1 влияет на метаболизм крахмала, восприятие вкуса и даже предрасположенность к некоторым метаболическим расстройствам, таким как целиакия или непереносимость глютена. Дальнейшие исследования могут прояснить связь между генетической изменчивостью и здоровьем, что позволит понять, как лечить заболевания, связанные с питанием.

Интересный факт: Эта генетическая особенность может объяснить, почему крахмальные продукты, такие как хлеб и макароны, так любимы всеми. Связь между копиями AMY1 и предпочтением углеводистой пищи намекает на эволюционное давление, формирующее не только метаболизм, но и кулинарную культуру. Вероятно, такое предпочтение способствовало выживанию, поскольку богатые крахмалом продукты становились основными во время нехватки пищи.

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