Никто о нем не знал: в горах археологи нашли неизвестный замковый комплекс (фото)

В горах на юго-востоке Турции археологи нашли остатки огромного замкового комплекса с более чем 50 комнатами. Комплекс привлек внимание благодаря своим размерам и сохранности.

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Команда в сотрудничестве с Министерством культуры Турции и Генеральным директоратом культурного наследия и музеев сообщила об укрепленном сооружении, которое простирается почти на 4 километра, пишет Heritage Daily.

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Во время раскопок исследователи задокументировали многочисленные комнаты, в частности большую центральную башню, которая, вероятно, выполняла функцию регионального административного центра.

"Снимки, сделанные с помощью дрона, показывают почти 50 комнат и жилых помещений", — пояснил профессор Рафет Чавушоглу, возглавляющий кафедру археологии университета.

Во время раскопок исследователи задокументировали многочисленные комнаты, в частности большую центральную башню Фото: Özkan Bilgin/AA/AA

Плато Тиришин давно признано за его археологическое значение. Среди его выдающихся особенностей — петроглифы, в частности изображения телег, известных как "кагни", и различные обсидиановые артефакты, свидетельствующие о присутствии людей в докерамический неолитический период.

Хотя сам замок датируется железным веком, следы заселения достигают гораздо более древних времен, о чем свидетельствуют находки как неолитического, так и мезолитического периодов. Исследователи также обнаружили жернова и фрагменты керамики, дающие первые подсказки о повседневной жизни и использовании ресурсов на этом месте.

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Эта находка способствует росту понимания моделей поселения в горной юго-восточной части Турции. Она демонстрирует, как стратегическое и сельскохозяйственное значение региона сохранялось на протяжении тысячелетий.

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