Ніхто про нього не знав: у горах археологи знайшли невідомий замковий комплекс (фото)

У горах на південному сході Туреччини археологи знайшли залишки величезного замкового комплексу з понад 50 кімнатами. Комплекс привернув увагу завдяки своїм розмірам і збереженості.

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Команда у співпраці з Міністерством культури Туреччини та Генеральним директоратом культурної спадщини та музеїв повідомила про укріплену споруду, що простягається майже на 4 кілометри, пише Heritage Daily.

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Під час розкопок дослідники задокументували численні кімнати, зокрема велику центральну вежу, яка, ймовірно, виконувала функцію регіонального адміністративного центру.

"Знімки, зроблені за допомогою дрона, показують майже 50 кімнат і житлових приміщень", — пояснив професор Рафет Чавушоглу, який очолює кафедру археології університету.

Під час розкопок дослідники задокументували численні кімнати, зокрема велику центральну вежу Фото: Özkan Bilgin/AA/AA

Плато Тірішин давно визнане за його археологічне значення. Серед його найвизначніших особливостей — петрогліфи, зокрема зображення возів, відомих як "кагні", та різноманітні обсидіанові артефакти, що свідчать про присутність людей у докерамічний неолітичний період.

Хоча сам замок датується залізним віком, сліди заселення сягають набагато давніших часів, про що свідчать знахідки як неолітичного, так і мезолітичного періодів. Дослідники також виявили жорна та фрагменти кераміки, що дають перші підказки про повсякденне життя та використання ресурсів на цьому місці.

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Ця знахідка сприяє зростанню розуміння моделей поселення в гірській південно-східній частині Туреччини. Вона демонструє, як стратегічне та сільськогосподарське значення регіону зберігалося впродовж тисячоліть.

Раніше Фокус писав про два артефакти раннього сакського періоду, які розкопали в Казахстані. Крім ножів, археологи також знайшли людські останки, пов'язані з Тасмолинською культурою.

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