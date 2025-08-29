Больше всего похожа на дерево: ленивец отчаянно цепляется за колючую проволоку, и на то есть причина

Исследователи поделились фото французского фотографа Эммануэля Тарди, на которой изображен трехпалый ленивец, цепляющийся за колючую проволоку. Особенно тревожно то, что у животного есть причина для такого поведения.

Фото французского фотографа Эммануэля Тарди, на которой запечатлен ленивец, цепляющийся за столб в Коста-Рике, входит в число фотографий, представленных на конкурсе "Фотограф дикой природы 2025 года". Фото с ленивцем, крепко цепляющимся за колючую проволоку после перехода дороги в Коста-Рике, вошла в число победителей, пишет Live Science.

Отчаяние бросает ленивцев на колючую проволоку

Трехпалый ленивец с бурым горлом (Bradypus variegatus) был замечен французским фотографом Эммануэлем Тарди в сельском районе Эль-Танке провинции Алахуэла в Коста-Рике. Движение на дороге замедлилось, когда ленивец пересек дорогу и направился к столбу ограничения – наиболее похожему на дерево объекту.

По словам фотографа, он дождался пока разошлась толпа, а затем сделал фото под названием "Нет места лучше дома". По словам представителей Музея естественной истории Великобритании (NHM) в Лондоне, фото демонстрирует проблемы, с которыми сталкиваются ленивцы в Коста-рике, где фрагментация среды обитания вынуждает животных проводить больше времени на земле, перемещаясь между деревьями.

Отметим, что в настоящее время власти Коста-Рики сотрудничают с неправительственными организациями над созданием коридоров для диких животных, которые помогут им добраться до своего лесного дома.

Фото ленивца было опубликовано вместе с другими 15 фотографиями с конкурса "Фотограф дикой природы 22025 года". В этом году было подано более 60 000 заявок – это рекордное количество за всю историю конкурса.

Жюри конкурса выберет 100 победителей, а результаты будут объявлены 14 октября.

Ленивцы умеют то, чего от них никто не ожидал

Ранее в этом году ученые провели исследование, которое показало, что ленивцы на самом деле умеют то, чего никто не подозревал.

Долгое время ученые полагали, что ленивцы не способны пускать ветры. Однако новые кадры с детенышем ленивца, купающимся в воде, показали, что, вопреки распространенному мнению, эти древесные обитатели на самом деле способны пускать газы.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые измерили силу, с которой ленивцы цепляются за ветки.

Ранее Фокус писал о том, что гигантские ленивцы бродили по Земле, но внезапно исчезли: их погубил самый прожорливый хищник.