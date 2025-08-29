Найбільше схожа на дерево: лінивець відчайдушно чіпляється за колючий дріт, і на те є причина

Дослідники поділилися фото французького фотографа Еммануеля Тарді, на якому зображений трипалий лінивець, що чіпляється за колючий дріт. Особливо тривожно те, що у тварини є причина для такої поведінки.

Related video

Фото французького фотографа Еммануеля Тарді, на якому зображено лінивця, що чіпляється за стовп у Коста-Риці, входить до числа фотографій, представлених на конкурсі "Фотограф дикої природи 2025 року". Фото з лінивцем, який міцно чіпляється за колючий дріт після переходу дороги в Коста-Риці, увійшло до числа переможців, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відчай кидає лінивців на колючий дріт

Трипалий лінивець з бурим горлом (Bradypus variegatus) був помічений французьким фотографом Еммануелем Тарді в сільському районі Ель-Танке провінції Алахуела в Коста-Риці. Рух на дорозі сповільнився, коли лінивець перетнув дорогу і попрямував до стовпа обмеження — об'єкту, що найбільше схожий на дерево.

За словами фотографа, він дочекався поки розійшовся натовп, а потім зробив фото під назвою "Немає місця кращого за дім". За словами представників Музею природної історії Великої Британії (NHM) у Лондоні, фото демонструє проблеми, з якими стикаються лінивці в Коста-Риці, де фрагментація місця існування змушує тварин проводити більше часу на землі, переміщаючись між деревами.

Зазначимо, що наразі влада Коста-Рики співпрацює з неурядовими організаціями над створенням коридорів для диких тварин, які допоможуть їм дістатися до свого лісового дому.

Фото лінивця було опубліковано разом з іншими 15 фотографіями з конкурсу "Фотограф дикої природи 22025 року". Цього року було подано понад 60 000 заявок — це рекордна кількість за всю історію конкурсу.

Журі конкурсу обере 100 переможців, а результати буде оголошено 14 жовтня.

Лінивці вміють те, чого від них ніхто не очікував

Раніше цього року вчені провели дослідження, яке показало, що лінивці насправді вміють те, чого ніхто не підозрював.

Довгий час вчені вважали, що лінивці не здатні пускати вітри. Однак нові кадри з дитинчам лінивця, що купається у воді, показали, що, всупереч поширеній думці, ці деревні мешканці насправді здатні пускати гази.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені виміряли силу, з якою лінивці чіпляються за гілки.

Раніше Фокус писав про те, що гігантські лінивці бродили Землею, але раптово зникли: їх згубив найненажерливіший хижак.