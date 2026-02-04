Лучшие охотники, пародисты и помощники: названы 10 самых умных видов животных (видео)

Более 50 лет назад шимпанзе впервые заговорил с людьми, используя человеческий язык жестов. Но шимпанзе не единственные животные, обладающие уникальным интеллектом — ученые назвали другие виды, удивившие их.

Ним Чимпский — один из самых известных шимпанзе в мире. В 70-х годах он стал предметом расширенного изучения возможности усвоения животными языка жестов — исследование было проведено командой при Колумбийском университете.

Ним Чимпский — самая знаменитая обезьяна в мире

Имя Ним Чимпский для шимпанзе было выбрано как шутка в адрес Ноама Хомского (часто транскрибируется как Чомски) — выдающегося лингвиста, который считал, что язык присущ только человеку. "Проект "Ним", в котором принимал участие Ним Чимпский, длился четыре года, исследование возглавил Герберт Террес. В течение всего эксперимента с шимпанзе работали более 60 учителей жестового языка, а ученые вели постоянную видеорегистрацию.

В общей сложности Ним Чимпский сумел овладеть более 125 жестами и, как утверждают некоторые источники, 4 февраля 1974 года шимпанзе впервые смог использовать язык жестов для выражения простых просьб в общении с людьми — самая длинная фраза Нима состояла из 16 жестов. Однако исследователи считают, что эксперимент не был успешным.

Дело в том, что Ним усвоил значительно меньше слов, чем объект другого подобного исследования — шимпанзе Уошо. После 22 месяцев пребывания в лаборатории Уошо выучила более 30 жестов, а к концу исследования ей удалось освоить около 350 жестов. Впрочем, по словам ученых, тому есть простое объяснение: Уошо находилась в лаборатории среди людей с самого рождения, тогда как Ним Чимпский попал в исследовательский центр к людям значительно позже. В результате ученые пришли к выводу, что шимпанзе Ним лишь подражал своим учителям и использовал жесты исключительно для получения награды, подобно собаке или лошади. Более того, Герберт Террес в итоге пришел к выводу, что феномена говорящих обезьян, в том виде, как это принято считать, скорее всего, не существует.

Ним Чимпский использовал для общения более 125 жестов

И все же, несмотря на провал эксперимента, последующие десятилетия исследований показали, что некоторые виды животных на самом деле значительно умнее, чем предполагалось ранее. Рассмотрим 10 наиболее умных животных в мире, по мнению ученых.

Шимпанзе — узнают себя в зеркале, общаются жестами и колют орехи

Шимпанзе (Pan troglodytes) — ближайшие родственники человека и считаются одними из самых умных животных на планете. Исследования уже показали, что они способы изготавливать и использовать орудия труда самыми разными способами: протыкают деревья палочками, чтобы извлечь насекомых, вытирают рты листьями и раскалывают орехи камнями.

Ученые обнаружили, что эти и другие навыки и модели поведения передаются из поколения в поколение. Наблюдения также показывают, что в естественной среде обитания шимпанзе обладают сложной системой коммуникации, включающей разнообразные крики, жесты и выражения лица. Более того, некоторые шимпанзе, подобно Ниму Чимпскому, смогли общаться с учеными с помощью базового человеческого языка жестов.

Другие исследования показывают, что шимпанзе также способны узнавать себя в зеркалах и на видео, что свидетельствует о самопознании — например, человеческие дети не узнают себя на видео до возраста около четырех лет.

Ним Чимпский за мытьем посуды Фото: Wikipedia

Комодский варан — умеет ждать в засаде и знает свое имя

Комодский варан (Varanus komodoensis) считается самой большой ящерицей на планете, достигая длины до 3 метров и веса 160 кг. Однако они также считаются самыми умными пресмыкающимися в мире.

Известно, что представители этого вида могут питаться почти всем, что попадется на их пути, включая падаль. Именно во время охоты из засады они демонстрируют свой невероятный ум. Наблюдения показали, что комодские вараны поджидают добычу, хорошо замаскировавшись, вдоль тропы — в таком положении они могут провести часы, пока ничего не подозревающий олень, кабан или даже буйвол не пройдет мимо.

Другие исследования также показывают, что в неволе комодские вараны могут узнавать свои имена, а также различают людей, с которыми взаимодействуют.

Дельфины — умеют группироваться и помогают рыбакам

Дельфины обладают вторым по величине после человека соотношением мозга к телу, опережая нечеловеческих приматов. По словам ученых, одного лишь этого соотношения недостаточно, чтобы сделать выводы об их интеллекте, но в их поведении также есть множество других фактов, подтверждающих, что они очень умны.

Например, во время одного из исследований ученые заметили, как группа дельфинов-афалин у западного побережья Австралии подбирала морские губки и проталкивала песок на морском дне — таким образом морские млекопитающие пытались потревожить свою добычу, мелкую рыбу.

В другом исследовании другую группу дельфинов-афалин, на этот раз у побережья США, Мексики и Белиза, заметили за охотой путем поднятия колец грязи для ловли рыбы. В то же время у берегов Бразилии известна долгая история сотрудничества дельфинов с рыбаками для загона рыбы в сети — эта практика, как обнаружили ученые, приносит пользу как морским млекопитающим, так и людям.

Дельфины обладают вторым по величине после человека соотношением мозга к телу

Африканский серый попугай — различает цвета и объекты и считает до шести

Африканские серые попугаи (Psittacus erithacus) считаются самыми умными птицами в мире и широко известны своим талантом к мимикрии: некоторые особи способны имитировать звуки десятков человеческих слов.

Однако, по словам ученых, мастерство этого вида выходит далеко за рамки мимикрии и включает в себя истинное понимание. Психолог животных, доктор Ирен Пепперберг в течение 30 лет наблюдала за Алексом, африканским серым попугаем, который мог распознавать полсотни объектов, семь цветов и пять форм, а также числа до шести. Любопытно, что попугай Алекс также смог выполнить когнитивные тесты на уровне выше, чем пятилетние дети — таким образом он продемонстрировал способность к рассуждению.

Увы, интеллект этих птиц сделал их востребованными в качестве домашних питомцев, подпитав незаконную торговлю, которая в сочетании с утратой среды обитания, привела к тому, что этот вид был внесен в список исчезающих видов.

Крысы — узнают нас в лицо

По словам ученых, крысы — еще одни недооцененные, но невероятно умные животные. Исследования показали, что они обладают отличной пространственной памятью:

умеют находить путь в лабиринтах в лабораторных тестах;

способны различать числа, но неизвестно, умеют ли считать;

могут узнавать отдельных людей.

Ученые также обнаружили, что усы крыс так же чувствительны, как и человеческие кончики пальцев. Животные также способны слышать звуки за пределами диапазона нашего слуха, в их глаза могут двигаться независимо друг от друга.

Считается, что именно благодаря интеллекту и адаптивности крысы столь успешны в дикой природе. Исследования показывают, что 56 видов крыс рода Rattus встречаются почти везде, где поселились люди, занимая бесчисленное множество различных местообитаний на всех континентах, кроме Антарктиды.

Вороны — решают задачи и изготавливают орудия труда

Исследования показывают, что вороны, наряду со своими сородичами из семейства врановых — воронами, галками и сойками — обладают необычайным интеллектом. Наблюдения показывают, что врановые способны изготавливать и использовать орудия труда для поиска добычи. Например, птицы обдирают ветки, чтобы проникнуть в дупла деревьев. Кроме того, врановые запоминают людей и находят креативные решения сложных задач.

Одно из исследований показало, что вороны сбрасывают орехи на дорогу и ждут, пока не станет безопасно собрать ядра после того, как проезжающие машины расколют скорлупу. Ученые не знают наверняка, но предполагают, что такой интеллект, несмотря на небольшой размер мозга, может быть обусловлен тем, что их нейроны меньше и плотнее расположены — это дает птицам вычислительную мощность, сравнимую с мощностью гориллы.

Киты — общаются на разных "диалектах"

Киты — одни из самых крупных животных на планете и, как известно, общаются, используя широкий спектр различных звуков:

горбатые киты (Megaptera novaeangliae) и финвалы (Balaenoptera physalus) издают низкочастотные песни;

зубатые киты, такие как косатки (Orcinus orca) и кашалоты (Physeter macrocephalus), используют эхолокацию.

Исследователи обнаружили, что звуки, издаваемые китами, различаются в зависимости от географического положения — простыми словами, киты в разных районах "говорят" на разных диалектах. Кроме того, наблюдения показали, что киты учатся новым песням у других китов и работают сообща во время охоты — например, горбатые киты совместно создают "пузырьковые сети" для ловли и дезориентации рыбы, а косатки создают волны, чтобы сбрасывать тюленей со льдин.

Киты учатся новым песням у других китов и работают сообща во время охоты

Слоны — разбираются в людях и умеют искать путь к воде

Считается, что слоны ничего не забывают, и, похоже, это чистая правда: африканские слоны (Loxodonta africana) способны различать группы людей по одежде, запаху и голосам и корректировать свое поведение в зависимости от уровня воспринимаемой угрозы.

Эти огромные животные также обладают превосходной памятью, запоминая миграционные маршруты: стада, возглавляемые старшими матриархами, успешно находят путь к воде в периоды засухи. Ученые полагают, что этот навык частично связан с тем, что мозг слонов имеет саму большую височную долю относительно размеров тела — как известно, именно височная доля отвечает за создание воспоминаний.

Другие исследования также показали, что слоны используют орудия труда. Как африканские, так и азиатские слоны (Elephas maximus) известны тем, что отламывают ветки, чтобы использовать их в качестве мухобоек.

Африканские слоны способны различать группы людей по одежде, запаху и голосам

Осьминоги — справляются с лабиринтами и сложными узлами

Науке известно около 300 видов осьминогов. Пожалуй, самым любопытным является то, что эти существа имеют не один, а целых девять мозгов: большой центральный и нервный центр в каждом из восьми щупалец. Соотношение мозга к телу также является самым большим среди всех беспозвоночных.

Ученые считают, что столь необычное строение позволяет осьминогу буквально чувствовать окружающую среду и реагировать на нее как локально, так и централизовано. Наблюдения показывают, что в дикой природе такие навыки полезны для поиска добычи, укрытия от хищников. Лабораторные исследования также показали, что осьминоги способны проходить лабиринты, открывать банки и развязывать узлы.

Кроме того, ученые обнаружили, что осьминоги способны ловко использовать инструменты. Например, осьминоги-одеяло отрывают жалящие щупальца португальского кораблика, а затем используют их в качестве защиты от хищников.

У осьминога восемь ног и девять мозгов

Пчелы — считают, наблюдают, учатся

Науке известно более 25 000 видов пчел, каждый из которых имеет свои уникальные адаптации к конкретно среде обитания. С другой стороны, исследования показывают, что всех их объединяет острый интеллект, делающий пчел самыми умными насекомыми в мире.

Ранее ученые полагали, что пчелы обладают интеллектом лишь в социальном смысле, однако недавние исследования доказывают наличие у пчел целого ряда других способностей. Например, ученые обнаружили, что пчелы умеют считать, наблюдать, учиться и общаться с помощью символического языка. Было даже показано, что они испытывают эмоциональные состояния, по-разному реагируя на стрессовые ситуации.