Найкращі мисливці, пародисти та помічники: названо 10 найрозумніших видів тварин (відео)

Понад 50 років тому шимпанзе вперше заговорив з людьми, використовуючи людську мову жестів. Але шимпанзе не єдині тварини, що володіють унікальним інтелектом — вчені назвали інші види, що здивували їх.

Нім Чімпський — один із найвідоміших шимпанзе у світі. У 70-х роках він став предметом розширеного вивчення можливості засвоєння тваринами мови жестів — дослідження було проведено командою при Колумбійському університеті.

Нім Чімпський — найзнаменитіша мавпа у світі

Ім'я Нім Чімпський для шимпанзе обрали як жарт на адресу Ноама Хомського (часто транскрибується як Чомскі) — видатного лінгвіста, який вважав, що мова притаманна тільки людині. "Проєкт "Нім", у якому брав участь Нім Чімпський, тривав чотири роки, дослідження очолив Герберт Террес. Протягом усього експерименту з шимпанзе працювали понад 60 вчителів жестової мови, а вчені вели постійну відеореєстрацію.

Відео дня

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Загалом Нім Чімпський зумів опанувати понад 125 жестами й, як стверджують деякі джерела, 4 лютого 1974 року шимпанзе вперше зміг використовувати мову жестів для вираження простих прохань у спілкуванні з людьми — найдовша фраза Німа складалася з 16 жестів. Однак дослідники вважають, що експеримент не був успішним.

Річ у тім, що Нім засвоїв значно менше слів, ніж об'єкт іншого подібного дослідження — шимпанзе Уошо. Після 22 місяців перебування в лабораторії Уошо вивчила понад 30 жестів, а до кінця дослідження їй вдалося освоїти близько 350 жестів. Утім, за словами вчених, тому є просте пояснення: Уошо перебувала в лабораторії серед людей від самого народження, тоді як Нім Чімпський потрапив у дослідницький центр до людей значно пізніше. У результаті вчені дійшли висновку, що шимпанзе Нім лише наслідував своїх вчителів і використовував жести винятково для отримання нагороди, подібно до собаки чи коня. Ба більше, Герберт Террес зрештою дійшов висновку, що феномена мавп, які розмовляють, у тому вигляді, як це заведено вважати, найімовірніше, не існує.

Нім Чімпський використовував для спілкування понад 125 жестів

І все ж, попри провал експерименту, наступні десятиліття досліджень показали, що деякі види тварин насправді значно розумніші, ніж передбачалося раніше. Розглянемо 10 найрозумніших тварин у світі, на думку вчених.

Шимпанзе — впізнають себе в дзеркалі, спілкуються жестами й колють горіхи

Шимпанзе (Pan troglodytes) — найближчі родичі людини й вважаються одними з найрозумніших тварин на планеті. Дослідження вже показали, що вони здатні виготовляти та використовувати знаряддя праці найрізноманітнішими способами: протикають дерева паличками, щоб витягти комах, витирають роти листям і розколюють горіхи камінням.

Вчені виявили, що ці та інші навички й моделі поведінки передаються з покоління в покоління. Спостереження також показують, що в природному середовищі існування шимпанзе володіють складною системою комунікації, що включає різноманітні крики, жести та вирази обличчя. Ба більше, деякі шимпанзе, подібно до Німа Чимпського, змогли спілкуватися з ученими за допомогою базової людської мови жестів.

Інші дослідження показують, що шимпанзе також здатні впізнавати себе в дзеркалах і на відео, що свідчить про самопізнання — наприклад, людські діти не впізнають себе на відео до віку близько чотирьох років.

Нім Чімпський за миттям посуду Фото: Wikipedia

Комодський варан — вміє чекати в засідці й знає своє ім'я

Комодський варан (Varanus komodoensis) вважається найбільшою ящіркою на планеті, досягаючи довжини до 3 метрів і ваги 160 кг. Однак вони також вважаються найрозумнішими плазунами у світі.

Відомо, що представники цього виду можуть харчуватися майже всім, що трапиться на їхньому шляху, включно з падлом. Саме під час полювання із засідки вони демонструють свій неймовірний розум. Спостереження показали, що комодські варани чекають на здобич, добре замаскувавшись, уздовж стежки — у такому положенні вони можуть провести години, доки олень, кабан або навіть буйвол не пройде повз.

Інші дослідження також показують, що в неволі комодські варани можуть впізнавати свої імена, а також розрізняють людей, з якими взаємодіють.

Дельфіни — вміють групуватися і допомагають рибалкам

Дельфіни мають друге за величиною після людини співвідношення мозку до тіла, випереджаючи нелюдських приматів. За словами вчених, одного лише цього співвідношення недостатньо, щоб зробити висновки про їхній інтелект, але в їхній поведінці також є безліч інших фактів, які підтверджують, що вони дуже розумні.

Наприклад, під час одного з досліджень учені помітили, як група дельфінів-афалін біля західного узбережжя Австралії підбирала морські губки та проштовхувала пісок на морському дні — таким чином морські ссавці намагалися потривожити свою здобич, дрібну рибу.

В іншому дослідженні іншу групу дельфінів-афалін, цього разу біля узбережжя США, Мексики та Белізу, помітили за полюванням шляхом підняття кілець бруду для лову риби. Водночас біля берегів Бразилії відома довга історія співпраці дельфінів з рибалками для загону риби в сітки — ця практика, як виявили вчені, приносить користь як морським ссавцям, так і людям.

Дельфіни мають друге за величиною після людини співвідношення мозку до тіла

Африканський сірий папуга — розрізняє кольори й об'єкти та рахує до шести

Африканські сірі папуги (Psittacus erithacus) вважаються найрозумнішими птахами у світі та широко відомі своїм талантом до мімікрії: деякі особини здатні імітувати звуки десятків людських слів.

Однак, за словами вчених, майстерність цього виду виходить далеко за рамки мімікрії й містить справжнє розуміння. Психолог тварин, доктор Ірен Пепперберг протягом 30 років спостерігала за Алексом, африканським сірим папугою, який міг розпізнавати півсотні об'єктів, сім кольорів і п'ять форм, а також числа до шести. Цікаво, що папуга Алекс також зміг виконати когнітивні тести на рівні, вищому за п'ятирічних дітей, — таким чином він продемонстрував здатність до міркування.

На жаль, інтелект цих птахів зробив їх популярними як домашніх улюбленців, піджививши незаконну торгівлю, яка в поєднанні з втратою середовища проживання, призвела до того, що цей вид було внесено до списку видів, що зникають.

Щури — впізнають нас в обличчя

За словами вчених, щури — ще одні недооцінені, але неймовірно розумні тварини. Дослідження показали, що вони мають чудову просторову пам'ять:

уміють знаходити шлях у лабіринтах у лабораторних тестах;

здатні розрізняти числа, але невідомо, чи вміють рахувати;

можуть упізнавати окремих людей.

Учені також виявили, що вуса щурів так само чутливі, як і людські кінчики пальців. Тварини також здатні чути звуки за межами діапазону нашого слуху, а їхні очі можуть рухатися незалежно одне від одного.

Вважається, що саме завдяки інтелекту й адаптивності щури настільки успішні в дикій природі. Дослідження показують, що 56 видів щурів роду Rattus трапляються майже скрізь, де оселилися люди, займаючи незліченну безліч різноманітних середовищ існування на всіх континентах, крім Антарктиди.

Ворони — розв'язують задачі та виготовляють знаряддя праці

Дослідження показують, що ворони, поряд зі своїми родичами з сімейства воронових — воронами, галками та сойками, — володіють надзвичайним інтелектом. Спостереження показують, що воронові здатні виготовляти і використовувати знаряддя праці для пошуку здобичі. Наприклад, птахи обдирають гілки, щоб проникнути в дупла дерев. Крім того, воронові запам'ятовують людей і знаходять креативні рішення складних завдань.

Одне з досліджень показало, що ворони скидають горіхи на дорогу і чекають, поки не стане безпечно зібрати ядра після того, як машини, що проїжджають повз, розколють шкаралупу. Учені не знають напевно, але припускають, що такий інтелект, попри невеликий розмір мозку, може бути зумовлений тим, що їхні нейрони менші та щільніше розташовані — це дає птахам обчислювальну потужність, порівнянну з потужністю горили.

Кити — спілкуються на різних "діалектах"

Кити — одні з найбільших тварин на планеті й, як відомо, спілкуються, використовуючи широкий спектр різних звуків:

горбаті кити (Megaptera novaeangliae) і фінвали (Balaenoptera physalus) видають низькочастотні пісні;

зубаті кити, такі як косатки (Orcinus orca) і кашалоти (Physeter macrocephalus), використовують ехолокацію.

Дослідники виявили, що звуки, які видають кити, різняться залежно від географічного положення — простими словами, кити в різних районах "розмовляють" на різних діалектах. Крім того, спостереження засвідчили, що кити вчаться нових пісень в інших китів і працюють спільно під час полювання — наприклад, горбаті кити спільно створюють "бульбашкові сітки" для лову та дезорієнтації риби, а косатки створюють хвилі, щоб скидати тюленів з крижин.

Кити вчаться нових пісень у інших китів і працюють спільно під час полювання

Слони — розбираються в людях і вміють шукати шлях до води

Вважається, що слони нічого не забувають, і схоже це чиста правда: африканські слони (Loxodonta africana) здатні розрізняти групи людей за одягом, запахом і голосами та коригувати свою поведінку залежно від рівня загрози, що сприймається.

Ці величезні тварини також мають чудову пам'ять, запам'ятовуючи міграційні маршрути: стада, очолювані старшими матріархами, успішно знаходять шлях до води в періоди посухи. Вчені вважають, що ця навичка частково пов'язана з тим, що мозок слонів має найбільшу скроневу частку щодо розмірів тіла — як відомо, саме скронева частка відповідає за створення спогадів.

Інші дослідження також показали, що слони використовують знаряддя праці. Як африканські, так і азійські слони (Elephas maximus) відомі тим, що відламують гілки, щоб використовувати їх як мухобійки.

Африканські слони здатні розрізняти групи людей за одягом, запахом і голосами

Восьминоги — справляються з лабіринтами та складними вузлами

Науці відомо близько 300 видів восьминогів. Мабуть, найцікавішим є те, що ці істоти мають не один, а цілих дев'ять мізків: великий центральний і нервовий центр у кожному з восьми щупалець. Співвідношення мозку до тіла також є найбільшим серед усіх безхребетних.

Вчені вважають, що така незвичайна будова дає змогу восьминогу буквально відчувати навколишнє середовище і реагувати на нього як локально, так і централізовано. Спостереження показують, що в дикій природі такі навички корисні для пошуку здобичі, укриття від хижаків. Лабораторні дослідження також показали, що восьминоги здатні проходити лабіринти, відкривати банки і розв'язувати вузли.

Крім того, вчені виявили, що восьминоги здатні спритно використовувати інструменти. Наприклад, восьминоги-ковдри відривають жалючі щупальця португальського кораблика, а потім використовують їх як захист від хижаків.

У восьминога вісім ніг і дев'ять мізків

Бджоли — рахують, спостерігають, вчаться

Науці відомо понад 25 000 видів бджіл, кожен з яких має свої унікальні адаптації до конкретного середовища проживання. З іншого боку, дослідження показують, що всіх їх об'єднує гострий інтелект, що робить бджіл найрозумнішими комахами у світі.

Раніше вчені вважали, що бджоли володіють інтелектом лише в соціальному сенсі, проте недавні дослідження доводять наявність у бджіл цілої низки інших здібностей. Наприклад, учені виявили, що бджоли вміють рахувати, спостерігати, вчитися і спілкуватися за допомогою символічної мови. Було навіть показано, що вони відчувають емоційні стани, по-різному реагуючи на стресові ситуації.