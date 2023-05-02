Citroen показали недорогі електрокросовери із запасом ходу понад 400 км (фото)

Електромобілі Citroen e-C4 та e-C4 X оснащені потужнішим 156-сильним мотором та збільшеною батареєю. Підзарядити електрокари у швидкому режимі можна за півгодини.

Електричний кросовер Citroen e-C4 та його чотиридверний побратим e-C4 X пройшли легку модернізацію. У моделей з'явилася топова "дальнобійна" версія. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

Запас ходу Citroen e-C4 виріс до 420 км Фото: Stellantis

Головна особливість нової модифікації – покращена силова установка. Нові Citroen e-C4 та e-C4 X отримали електромотор зі збільшеною до 156 к. с. потужністю та батарею підвищеної ємності – 54 кВт∙год. Запас ходу електрокарів зріс до 420 км.

Нещодавно таку ж силову установку здобули й інші моделі концерну Stellantis. Деякі з них на зразок DS 3 E-Tense вже є в Україні. Примітно, що 136-сильна установка з батареєю на 50 кВт∙год залишається в пропозиції – запас ходу в цьому випадку становить 360 км.

Крос-седан Citroen e-C4 X Фото: Stellantis

Електрокари підтримують двофазну та трифазну зарядку від домашньої мережі, а також швидку зарядку постійним струмом потужністю до 100 кВт. В останньому випадку зарядити батарею на 80% можна менше, ніж за 30 хвилин.

Нову 156-сильну версію можна замовити лише в топовій комплектації Shine – з камерою заднього виду, клімат-контролем, проекцією на лобове скло, підігрівом усіх сидінь, датчиками дощу та світла.

Електрокари доступні тільки в багатій комплектації Фото: Stellantis

Крім того, передбачено набір систем безпеки – адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання у смузі, розпізнавання дорожніх знаків.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Citroen C4 X з'явиться в Україні, але буде доступний у бензинових та дизельних версіях.

Також ми розповідали про новий Citroen C3 Aircross, доступний у семимісцевому виконанні.