Електромобіль Tesla Model Y за $1100 перетворили на оригінальний будинок на колесах (відео)

У салоні Tesla Model Y змонтували спеціальний модуль із раковиною та електроплитою. Він виконує роль ліжка.

Канадська компанія Fruble виконала нестандартний тюнінг Tesla Model Y. Електричний кросовер переробили у будинок на колесах. Новинці присвятили відео на Youtube-каналі Living in a Tesla.

Ящики можуть бути ліжком Фото: скріншот/YouTube Усередині модуля встановлені електроплита та раковина Фото: скріншот/YouTube

Це перший автобудинок Tesla Model Y, що надійшов у виробництво. Спочатку таке авто побудував для себе блогер Джиммі Чонг. Його ідея сподобалася представникам Fruble: вони удосконалили винахід та запустили його у виробництво під назвою Tesla Camper Kit. Продаж стартує з червня, а вартість такого аксесуару становить 1100 доларів.

Електромобіль Tesla Model Y отримав спеціальний багатофункціональний модуль, який швидко монтується у салоні. За потреби його можна легко зняти. Він найкраще підходить для кемпінгу на 1-2 дні.

Модуль складається з кількох дерев'яних ящиків. У них сховано раковину з баком для води та електроплита, а також передбачено ніші для різної поклажі. Самі ящики виконують роль ліжка – на них можна покласти матрац або спальний мішок. Пізніше розробники обіцяють додати нові функції.

Раніше Фокус повідомляв, що аналогічний набір отримав бюджетний кросовер Renault/Dacia Duster.

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