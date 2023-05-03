Рідкісний колекційний суперкар Ferrari за $350 000 розбили на рівному місці (відео)

Усього випущено лише 1200 купе Ferrari 360 Challenge Stradale. Лімітований суперкар оснащений 425-сильним V8 та керамічними гальмами.

В австралійському Мельбурні сталася серйозна ДТП. Його винуватцем став рідкісний суперкар Ferrari 360 Challenge Stradale 2003 року. Відео інциденту опублікували на Youtube-сторінці каналу 7News Australia.

У Ferrari 360 Challenge Stradale повністю знищено передню частину Фото: скріншот/YouTube

Водій суперкара їхав прямою дорогою з відносно невеликою швидкістю і на рівному місці втратив контроль над авто. Ferrari 360 Challenge Stradale занесло, він вилетів на смугу зустрічного руху, де протаранив пікап Nissan Navara та хетчбек Subaru Impreza.

Удар виявився такої сили, що важкий Nissan опинився на капоті Subaru. На щастя, у ДТП ніхто серйозно не постраждав, проте всі автомобілі зазнали суттєвих пошкоджень.

Ferrari 360 Challenge Stradale — лімітований трековий суперкар Фото: Ferrari

Природно, ремонт Ferrari буде найдорожчим. У суперкара практично знищено передню частину.

Ferrari 360 Challenge Stradale – раритетна колекційна модель, вартість якої зараз становить 300-350 тисяч доларів. Усього випущено близько 1200 таких купе.

Суперкар є трековою версією купе Ferrari 360 Modena. Потужність його 3,6-літрового V8 збільшена до 425 к. с., а саме авто полегшено на 110 кг. Воно розганяється до 100 км/год за 4 сек і розвиває 300 км/год, а за уповільнення відповідають карбоново-керамічні гальма.

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