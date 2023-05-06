Ексклюзивні Skoda й подушки Bentley: як автопром відзначає коронацію Чарльза III (фото)

До коронації Чарльза III Bentley пошили дорогі шкіряні подушки з її емблемою, а Skoda випустила особливі версії моделей у "королівському" кольорі та з багатою комплектацією.

Коронація Чарльза III — подія глобального масштабу, тому не дивно, що навіть автовиробники не оминули її та підготували спеціальні версії своїх моделей і аксесуари до них. Про це повідомляється на офіційних сайтах компаній.

Подушки виконані зі шкіри, яка йде на оздоблення салону Bentley Фото: Bentley

Бренд Bentley є офіційним постачальником авто для коронації Чарльза ІІІ. На розкішних машинах привозитимуть членів королівської родини та найпочесніших гостей.

Окрім того, британський автовиробник випустив лімітовану серію спеціальних подушок для авто. Вони виготовлені з ніжної дорогої шкіри, яка йде на салони Bentley, і шиються вручну на основному підприємстві компанії в Крю.

Вишита емблема складається з 30 000 швів Фото: Bentley

Подушки випущені в стилістиці Bentley Continental Flying Spur 1958 року. Вони випущені в трьох різних кольорах і прикрашені королівськими вензелями та вишитою емблемою коронації Чарльза III, що складається з 30 000 швів.

Skoda запропонувала особливий зелений колір Royal Green для своїх моделей Фото: Skoda

Коронація Чарльза III є святом і для ще одного підрозділу концерну Volkswagen — чеської Skoda. Представники компанії пояснили, що принц Чарльз III кілька разів приїжджав у Чехію та навіть заснував спільно з Вацлавом Гавелом благодійний фонд підтримки історичної спадщини. Зібрані кошти дозволили відреставрувати монастир Св. Варфоломія і тераси біля празького замку.

Через це спеціально до коронації Чарльза III для Skoda Octavia, Kodiaq і Superb запропонували особливі версії в спеціальному кольорі Royal Green. У такий відтінок зеленого забарвлено чимало авто британської королівської родини.

Салон Skoda Superb оброблений шкірою коньячного кольору Фото: Skoda

Колір Royal Green доступний тільки для топових комплектацій моделей — RS, SE L і Laurin & Klement. Із ним можна вибрати оздоблення салону шкірою чорного, бежевого або коньячного кольору.

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