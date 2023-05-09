Нову Skoda Superb 2024 випадково розсекретили до презентації (фото)
Нова Skoda Superb 2024 збереже знайомий дизайн і, як і раніше, буде доступна в кузовах ліфтбек та універсал. Усі версії моделі стануть гібридними.
В інтернет потрапило фото Skoda Superb нового покоління. Флагманська модель чеської марки випадково опинилась у кадрі під час зйомок прототипу універсала Audi A5. Про це повідомляє сайт Motor.es.
На фото видно, що нова Skoda Superb 2024 зберегла знайомий гранований дизайн. Від нинішньої моделі вона відрізняється, перш за все, збільшеною решіткою радіатора та вузькими фарами. Також змінено форму повітрозабірника в бампері.
На знімок потрапив універсал Skoda Superb 2024, але в лінійці залишиться ліфтбек — це підтверджують офіційні тизери. Цим чеська модель відрізнятиметься від спорідненого Volkswagen Passat B9, який буде доступний виключно в кузові універсал. До речі, Passat та Superb будуть випускати на одному заводі у Братиславі.
Очікується, що Skoda Superb 2024, як і раніше, буде доступна з бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 і 2,0 л, а також 2,0-літровими турбодизелями, але їх доповнять 48-вольтними гібридними установками. Також з'являться відразу два гібриди, що підзаряджаються, здатних проїхати до 100 км на електротязі.
Нова Skoda Superb буде представлена до кінця цього року, а її продажі стартують на початку 2024-го.
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