Названо найнадійніші компактні автомобілі з пробігом (фото)

Представлені у рейтингу моделі рідко стикаються з поломками. Загалом експерти виділили 25 авто віком до 20 років з високою надійністю.

Експерти назвали найнадійніші компактні міські автомобілі з пробігом віком від 6 до 20 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

У Великій Британії спільно зі страховою компанією MotorEasy було проведено масштабне дослідження, в рамках якого близько 25 000 водіїв розповіли про досвід експлуатації своїх авто. Також вони поділилися, наскільки дорого їм коштував ремонт.

До рейтингу увійшли 25 найнадійніших компактних автомобілів віком від 6 до 20 років. Вони рідко доставляють проблеми своїм власникам.

Топ 25 найнадійніших вживаних компактних автомобілів:

25. Hyundai i10

У Hyundai i10 найчастіше виходять з ладу електроніка та паливна система Фото: Hyundai

Рейтинг надійності: 85,3%

Роки випуску: 2008 — 2013

Близько 33% власників Hyundai i10 стикалися з поломками. Найчастіше з ладу виходили електроніка та паливна система.

24. Opel/Vauxhall Corsa

Opel Corsa відмінно підходить для водіїв-початківців Фото: Opel

Рейтинг надійності: 86,6%

Роки випуску: 2014 — 2019

Opel Corsa часто вибирають водії-початківці. Модель має просте керування та рідко виходить з ладу.

23. Ford Fiesta (бензин)

Бензиновий Ford Fiesta надійніший від дизельних версій моделі Фото: Ford

Рейтинг надійності: 87,4%

Роки випуску: 2008 — 2017

Бензинові версії Ford Fiesta ламаються рідше, ніж дизельні. Основна проблема полягає у надійності підвіски.

22. Hyundai i20

Hyundai i20 має відмінну надійність Фото: Hyundai

Рейтинг надійності: 88,1%

Роки випуску: 2015 — 2020

Хетчбек Hyundai i20 недорогий в обслуговуванні автомобіль з відмінною надійністю. Тільки у 21% власників траплялися поломки.

21. Volkswagen Polo

Більшість поломок Volkswagen Polo були пов'язані з електронікою Фото: Volkswagen

Рейтинг надійності: 88,7%

Роки випуску: 2009 — 2017

Приблизно 22% власників Volkswagen Polo повідомили про поломки. Більшість з них були пов'язані з електронікою.

20. Peugeot 207

У Peugeot 207 рідко виникають серйозні поломки Фото: Peugeot

Рейтинг надійності: 89,2%

Роки випуску: 2006 — 2012

У Peugeot 207 рідко виникають серйозні поломки. Більшість автомобілів вдавалося відремонтувати досить швидко та дешево.

19. Hyundai i20

Hyundai i20 має проблеми з кузовом і електронікою Фото: Hyundai

Рейтинг надійності: 90,0%

Роки випуску: 2009 — 2015

Загалом у 21% власників Hyundai i20 траплялися поломки. В основному вони були пов'язані з кузовом та електронікою.

18. Audi A1

Audi A1 виявився найнадійнішим автомобілем бренду Фото: Audi

Рейтинг надійності: 90,1%

Роки випуску: 2010 — 2018

Найкомпактніша модель Audi виявилася однією з найнадійніших. Слабким місцем Audi A1 є електроніка.

17. Skoda Fabia

Найчастіше у Skoda Fabia виходять з ладу кондиціонер та акумулятор Фото: Skoda

Рейтинг надійності: 90,3%

Роки випуску: 2015 — 2021

Близько 18% власників Skoda Fabia турбували проблеми з кондиціонером та акумулятором. На щастя, більшість поломок вдавалося усунути за короткий термін.

16. Mini Cooper (бензин)

Бензинові версії MINI Cooper виявилися надійнішими за дизельні Фото: MINI

Рейтинг надійності: 90,4%

Роки випуску: 2014 — наш час

Бензиновий хетчбек Mini Cooper виявився досить надійним. Тільки у 13% автомобілів було виявлено поломки.

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15. Toyota Yaris

Тільки у 19% Toyota Yaris траплялися поломки Фото: Toyota

Рейтинг надійності: 91,9%

Роки випуску: 2006 — 2011

Близько 19% власників Toyota Yaris повідомили про поломки. Багато з них були пов'язані з акумулятором.

14. Nissan Micra

Nissan Micra дешевий в обслуговуванні Фото: Nissan

Рейтинг надійності: 92,0%

Роки випуску: 2002 — 2010

Головною перевагою Nissan Micra є низька вартість обслуговування. Власники у середньому платили близько 250 доларів за ремонт своїх автомобілів.

13. Dacia/Renault Sandero

Ремонт Renault Sandero часто провадиться коштом виробника Фото: Renault

Рейтинг надійності: 92,1%

Роки випуску: 2013 — 2020

Тільки у 25% автомобілів моделі Sandero було виявлено поломки. Більшість несправностей було усунено коштом виробника.

12. Kia Picanto

У Kia Picanto рідко виникають серйозні поломки Фото: Kia

Рейтинг надійності: 92,2%

Роки випуску: 2011 — 2017

Найкомпактніший автомобіль Kia має відмінну надійність. Лише у 18% автомобілів виникали поломки.

11. Kia Rio

Kia Rio недорогий в обслуговуванні автомобіль Фото: Kia

Рейтинг надійності: 92,6%

Роки випуску: 2011 — 2017

Kia Rio рідко виходить з ладу. Найпоширенішою проблемою моделі є гальмівна система та електроніка.

10. Hyundai i10

Новий Hyundai i10 надійніший за свого попередника Фото: Hyundai

Рейтинг надійності: 92,8%

Роки випуску: 2014 — 2020

Нове покоління Hyundai i10 виявилося надійнішим за свого попередника. Головним недоліком моделі є проблеми з надійністю гальмівної системи.

9. Citroen C1

Citroen C1 відрізняється відмінною надійністю Фото: Citroen

Рейтинг надійності: 93,3%

Роки випуску: 2014 — наш час

Citroen C1 виявився найнадійнішою моделлю французького автовиробника. Єдиною проблемою є гальмівна система.

9. Skoda Citigo

Skoda Citigo витрачає менше ніж 6 літрів палива на 100 км Фото: Skoda

Рейтинг надійності: 93,3%

Роки випуску: 2012 — 2020

Skoda Citigo має не тільки відмінну економність, але й надійність. Тільки у 13% автомобілів було виявлено несправності.

7. Honda Jazz

Honda Jazz цінують за високу практичність Фото: Honda

Рейтинг надійності: 94,3%

Роки випуску: 2008 — 2015

У 14% автомобілів моделі Honda Jazz було виявлено поломки. В основному вони були пов'язані з кондиціонером та кузовом.

6. Mazda 2

Mazda 2 виявилася недорогою в обслуговуванні Фото: Mazda

Рейтинг надійності: 95,5%

Роки випуску: 2007 — 2015

Mazda 2 виявилася дуже надійним автомобілем. Лише у 8% авто відбувалися поломки.

5. Volkswagen Up

Volkswagen Up рідко стикається з поломками Фото: Volkswagen

Рейтинг надійності: 96,9%

Роки випуску: 2012 — наш час

Volkswagen Up виявився надійнішим за одноплатформенні Skoda Citigo і Seat Mii. Близько 17% власників моделі повідомили про поломки.

4. Hyundai iX20

Hyundai iX20 досить практичний автомобіль Фото: Hyundai

Рейтинг надійності: 97,0%

Роки випуску: 2010 — 2019

Мікровен Hyudai iX20 виявився не тільки практичним, а й надійним. Більшість поломок вдавалося усунути швидко та дешево.

3. Suzuki Swift

Suzuki Swift страждає від проблем з акумулятором Фото: Suzuki

Рейтинг надійності: 98,1%

Роки випуску: 2010 — 2017

Єдиною проблемою Suzuki Swift виявився акумулятор. З такою поломкою стикалися близько 6% власників моделі.

2. Toyota Yaris

Toyota Yaris рідко стикається з поломками Фото: Toyota

Рейтинг надійності: 98,6%

Роки випуску: 2011 — 2020

Toyota Yaris виявився дуже надійним автомобілем. Найчастіше поломки пов'язані з підвіскою.

1. Honda Jazz

Honda Jazz очолив рейтинг найнадійніших компактних автомобілів Фото: Honda

Рейтинг надійності: 100%

Роки випуску: 2015 — 2020

Всі власники Honda Jazz розповіли, що вони не мали серйозних поломок під час експлуатації. Вони також відзначили високу практичність моделі.

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