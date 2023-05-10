Названо найнадійніші компактні автомобілі з пробігом (фото)
Представлені у рейтингу моделі рідко стикаються з поломками. Загалом експерти виділили 25 авто віком до 20 років з високою надійністю.
Експерти назвали найнадійніші компактні міські автомобілі з пробігом віком від 6 до 20 років. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
У Великій Британії спільно зі страховою компанією MotorEasy було проведено масштабне дослідження, в рамках якого близько 25 000 водіїв розповіли про досвід експлуатації своїх авто. Також вони поділилися, наскільки дорого їм коштував ремонт.
До рейтингу увійшли 25 найнадійніших компактних автомобілів віком від 6 до 20 років. Вони рідко доставляють проблеми своїм власникам.
Топ 25 найнадійніших вживаних компактних автомобілів:
25. Hyundai i10
Рейтинг надійності: 85,3%
Роки випуску: 2008 — 2013
Близько 33% власників Hyundai i10 стикалися з поломками. Найчастіше з ладу виходили електроніка та паливна система.
24. Opel/Vauxhall Corsa
Рейтинг надійності: 86,6%
Роки випуску: 2014 — 2019
Opel Corsa часто вибирають водії-початківці. Модель має просте керування та рідко виходить з ладу.
23. Ford Fiesta (бензин)
Рейтинг надійності: 87,4%
Роки випуску: 2008 — 2017
Бензинові версії Ford Fiesta ламаються рідше, ніж дизельні. Основна проблема полягає у надійності підвіски.
22. Hyundai i20
Рейтинг надійності: 88,1%
Роки випуску: 2015 — 2020
Хетчбек Hyundai i20 недорогий в обслуговуванні автомобіль з відмінною надійністю. Тільки у 21% власників траплялися поломки.
21. Volkswagen Polo
Рейтинг надійності: 88,7%
Роки випуску: 2009 — 2017
Приблизно 22% власників Volkswagen Polo повідомили про поломки. Більшість з них були пов'язані з електронікою.
20. Peugeot 207
Рейтинг надійності: 89,2%
Роки випуску: 2006 — 2012
У Peugeot 207 рідко виникають серйозні поломки. Більшість автомобілів вдавалося відремонтувати досить швидко та дешево.
19. Hyundai i20
Рейтинг надійності: 90,0%
Роки випуску: 2009 — 2015
Загалом у 21% власників Hyundai i20 траплялися поломки. В основному вони були пов'язані з кузовом та електронікою.
18. Audi A1
Рейтинг надійності: 90,1%
Роки випуску: 2010 — 2018
Найкомпактніша модель Audi виявилася однією з найнадійніших. Слабким місцем Audi A1 є електроніка.
17. Skoda Fabia
Рейтинг надійності: 90,3%
Роки випуску: 2015 — 2021
Близько 18% власників Skoda Fabia турбували проблеми з кондиціонером та акумулятором. На щастя, більшість поломок вдавалося усунути за короткий термін.
16. Mini Cooper (бензин)
Рейтинг надійності: 90,4%
Роки випуску: 2014 — наш час
Бензиновий хетчбек Mini Cooper виявився досить надійним. Тільки у 13% автомобілів було виявлено поломки.
15. Toyota Yaris
Рейтинг надійності: 91,9%
Роки випуску: 2006 — 2011
Близько 19% власників Toyota Yaris повідомили про поломки. Багато з них були пов'язані з акумулятором.
14. Nissan Micra
Рейтинг надійності: 92,0%
Роки випуску: 2002 — 2010
Головною перевагою Nissan Micra є низька вартість обслуговування. Власники у середньому платили близько 250 доларів за ремонт своїх автомобілів.
13. Dacia/Renault Sandero
Рейтинг надійності: 92,1%
Роки випуску: 2013 — 2020
Тільки у 25% автомобілів моделі Sandero було виявлено поломки. Більшість несправностей було усунено коштом виробника.
12. Kia Picanto
Рейтинг надійності: 92,2%
Роки випуску: 2011 — 2017
Найкомпактніший автомобіль Kia має відмінну надійність. Лише у 18% автомобілів виникали поломки.
11. Kia Rio
Рейтинг надійності: 92,6%
Роки випуску: 2011 — 2017
Kia Rio рідко виходить з ладу. Найпоширенішою проблемою моделі є гальмівна система та електроніка.
10. Hyundai i10
Рейтинг надійності: 92,8%
Роки випуску: 2014 — 2020
Нове покоління Hyundai i10 виявилося надійнішим за свого попередника. Головним недоліком моделі є проблеми з надійністю гальмівної системи.
9. Citroen C1
Рейтинг надійності: 93,3%
Роки випуску: 2014 — наш час
Citroen C1 виявився найнадійнішою моделлю французького автовиробника. Єдиною проблемою є гальмівна система.
9. Skoda Citigo
Рейтинг надійності: 93,3%
Роки випуску: 2012 — 2020
Skoda Citigo має не тільки відмінну економність, але й надійність. Тільки у 13% автомобілів було виявлено несправності.
7. Honda Jazz
Рейтинг надійності: 94,3%
Роки випуску: 2008 — 2015
У 14% автомобілів моделі Honda Jazz було виявлено поломки. В основному вони були пов'язані з кондиціонером та кузовом.
6. Mazda 2
Рейтинг надійності: 95,5%
Роки випуску: 2007 — 2015
Mazda 2 виявилася дуже надійним автомобілем. Лише у 8% авто відбувалися поломки.
5. Volkswagen Up
Рейтинг надійності: 96,9%
Роки випуску: 2012 — наш час
Volkswagen Up виявився надійнішим за одноплатформенні Skoda Citigo і Seat Mii. Близько 17% власників моделі повідомили про поломки.
4. Hyundai iX20
Рейтинг надійності: 97,0%
Роки випуску: 2010 — 2019
Мікровен Hyudai iX20 виявився не тільки практичним, а й надійним. Більшість поломок вдавалося усунути швидко та дешево.
3. Suzuki Swift
Рейтинг надійності: 98,1%
Роки випуску: 2010 — 2017
Єдиною проблемою Suzuki Swift виявився акумулятор. З такою поломкою стикалися близько 6% власників моделі.
2. Toyota Yaris
Рейтинг надійності: 98,6%
Роки випуску: 2011 — 2020
Toyota Yaris виявився дуже надійним автомобілем. Найчастіше поломки пов'язані з підвіскою.
1. Honda Jazz
Рейтинг надійності: 100%
Роки випуску: 2015 — 2020
Всі власники Honda Jazz розповіли, що вони не мали серйозних поломок під час експлуатації. Вони також відзначили високу практичність моделі.
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