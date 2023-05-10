30-річний Mercedes W124 з великим пробігом продали за ціною нового "гелендваґена" (фото)

Mercedes E60 AMG – дуже рідкісна заряджена версія масового седана W124. Автомобіль оснащений 381-сильним V8 і розвиває 250 км/год.

У США на аукціоні Cars and Bids продали Mercedes-Benz E-Class W124 1993 року. За непоказний седан із пробігом 231 400 км віддали 108 000 доларів — як за новий "гелендваґен". Про це повідомляється на сайті аукціону.

Пробіг авто складає 231 400 км Фото: Cars and Bids

Справа в тому, що з молотка пішов рідкісний заряджений Mercedes E60 AMG. На початку 90-х AMG ще не були настільки відомими, тому їхня продукція була дрібносерійною. Всього випущено не більше 50 таких спортивних седанів, і зараз їх дуже цінують колекціонери.

Під капотом встановлений 381-сильний V8 Фото: Cars and Bids

За основу взято топовий Mercedes E500 W124, розробкою та збиранням якого займалися Porsche. Головна відмінність версії Е60 ховається під капотом — там встановлений 6,0-літровий V8 потужністю 381 к. с.

Салон Mercedes 124 оброблений шкірою та деревом Фото: Cars and Bids

Із 4-ступінчастою автоматичною КПП седан Mercedes W124 AMG розганяється до 100 км/год за 5,4 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на 250 км/год. Тюнінг Mercedes 124 також включає доопрацювання підвіски та гальм.

Примітно, що візуально Mercedes E60 AMG важко відрізнити від стандартного седана. Як і у версії E 500, у нього розширені крила та встановлені 17-дюймові диски. Цікаво, що існувала й рідкісніша версія AMG Hammer зі змінним дизайном — вона зараз ще дорожча.

Другий ряд розрахований на двох пасажирів Фото: Cars and Bids

Салон Mercedes W124 оброблений шкірою та деревом, а ззаду передбачено два місця, а не три. Комплектація включає двозонний клімат-контроль, люк, електроприводи сидінь і кермової колонки.

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