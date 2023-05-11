Класика на новий лад: у Британії показали доступний спорткар потужністю 540 сил (відео)
MG повертаються до витоків і знову випускатимуть недорогі спортивні автомобілі. Кабріолет Cyberster поєднує класичний дизайн із електричною силовою установкою.
У Лондоні відбулася європейська прем'єра MG Cyberster. Компактний електричний спорткар надійде у продаж із літа 2024 року за ціною приблизно від 50 000 фунтів стерлінгів ($63 000). Про це повідомляє сайт Auto Express.
Електромобіль MG Cyberster присвячений 100-річчю британської марки. MG прославилися саме компактними та недорогими спортивними авто та тепер марка повертається до витоків. Модель позиціонують як перший у світі доступний електроспорткар.
Новий MG Cyberster 2024 відрізняється класичним дизайном із довгим капотом, короткими звисами кузова та зсунутим назад салоном. У нього виражений "ніс" та краплеподібні фари, а ліхтарі виконані у вигляді стрілок. Двері родстера піднімаються вгору. За габаритами авто можна порівняти з BMW Z4.
Розміри MG Cyberster 2024:
- довжина – 4535 мм;
- ширина – 1913 мм;
- висота – 1329 мм;
- колісна база – 2690 мм;
- маса – 1850 кг.
Салон MG Cyberster оброблений шкірою, а сидіння розділені високим центральним тунелем. У авто оригінальний кермо-штурвал і три дисплеї на передній панелі.
Електромобіль MG Cyberster запропонують у задньопривідній 309-сильній та повнопривідній 540-сильній версіях. Максимальна швидкість буде обмежена на 200 км/год, а потужніший варіант зможе розганятися до сотні менш ніж за 3 с. Запас ходу становитиме близько 480 км.
Раніше Фокус повідомляв, що в лінійці MG з'явився дешевий електрокар за $9800.
Також ми писали, що MG презентували недорогий кросовер.