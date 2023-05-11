Британці назвали найкращі електромобілі з пробігом (фото)

До рейтингу увійшли 10 електромобілів з пробігом, на які варто звернути увагу. Експерти назвали плюси та мінуси цих моделей.

Британські експерти назвали 10 найкращих електромобілів з пробігом. Вони протестували ці моделі та виділили їх переваги. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Електрокари поступово завойовують не лише європейський ринок, а й український. Сучасні моделі мають непоганий запас ходу та пропонують високий рівень комфорту.

Експерти протестували десятки електромобілів з пробігом, щоб розповісти про їхні переваги та недоліки. До рейтингу увійшли 10 моделей, які мають безліч переваг.

Топ 10 електромобілів з пробігом на думку експертів:

10. Vauxhall/Opel Corsa-e

Opel Corsa-e ділить платформу з моделлю Peugeot e-208 Фото: Opel

Експерти похвалили електричну версію Opel Corsa за високу практичність та приємне керування. Модель відмінно підходить як перший електромобіль для тих, хто звик до автомобілів з ДВЗ.

Плюси:

непогана динаміка;

багате оснащення;

можливість швидкого заряджання.

Мінуси:

невеликий запас ходу;

висока вартість;

нудний інтер'єр.

9. Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3 став першою моделлю в електричній лінійці бренду Фото: Volkswagen

Volkswagen ID.3 виявився приємним у керуванні та має великий запас ходу. Проте у моделі не найкращий інтер'єр.

Плюси:

приємне керування;

великий запас ходу;

просторий салон.

Мінуси:

погана якість інтер'єру;

погана надійність;

незручна мультимедійна система.

8. MG ZS EV

MG ZS EV пропонує безліч переваг за невелику вартість Фото: Autocar

Електрокросовер MG ZS EV пропонує високу практичність та багате оснащення за невелику вартість. Також експерти відзначили непоганий рівень комфорту моделі.

Плюси:

багато місця усередині;

висока практичність;

багате оснащення.

Мінуси:

обмежене регулювання керма;

неприємне керування.

7. Peugeot e-208

Peugeot e-208 приємний у керуванні Фото: Stellantis

Peugeot e-208 багато в чому перевершує Opel Corsa-e. Модель відрізняється гарним інтер'єром та приємним управлінням.

Плюси:

приємне керування;

гарний інтер'єр;

невисока вартість.

Мінуси:

показники панелі приладів іноді важко побачити;

погані гальма;

невеликий запас ходу.

6. Audi E-tron

Audi E-tron дуже комфортний та практичний електромобіль Фото: Audi

Audi E-tron пропонує високий рівень комфорту та практичності. Електрокросовер приваблює багатим оснащенням та передовими технологіями.

Плюси:

високий рівень комфорту;

відмінна плавність ходу;

просторий та зручний інтер'єр.

Мінуси:

невеликий запас ходу;

незручна інформаційно-розважальна система;

неприємне керування.

5. Kia e-Niro

Kia e-Niro може проїхати понад 400 км на одному заряді Фото: Kia

Kia e-Niro пропонує багато переваг. Модель має непоганий запас ходу і просторий салон.

Плюси:

великий запас ходу;

просторий салон;

багате оснащення.

Мінуси:

висока вартість;

повільна швидкість заряджання.

4. Hyundai Kona EV

Hyundai Kona EV пропонує багате оснащення Фото: Hyundai

Hyundai Kona EV має багате оснащення та великий запас ходу. Ще однією перевагою моделі є її невисока вартість.

Плюси:

великий запас ходу;

відмінна динаміка;

багате оснащення.

Мінуси:

мало місця на другому ряду;

неприємне керування.

3. Renault Zoe

Renault Zoe недорогий в обслуговуванні Фото: Renault

Одним із найкращих електромобілів за співвідношенням ціна-якість є Renault Zoe. Модель недорога в обслуговуванні і має низький цінник.

Плюси:

низька вартість обслуговування;

приємний в управлінні;

великий запас ходу.

Мінуси:

погана динаміка;

погані гальма;

нудний інтер'єр.

2. Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace має передові технології Фото: Jaguar

Jaguar I-Pace є одним з найінноваційніших електромобілів у світі. Також приваблює його великий запас ходу та високий рівень комфорту.

Плюси:

багате оснащення;

приємне керування;

стильний дизайн.

Мінуси:

погана шумоізоляція;

поганий огляд ззаду;

низький рівень надійності.

1. Tesla Model 3

У Tesla Model 3 є безліч переваг Фото: Tesla

Tesla Model 3 регулярно потрапляє в рейтинг найпопулярніших електромобілів у світі. У цьому допомагає великий запас ходу моделі та високий рівень практичності.

Плюси:

відмінна динаміка;

великий запас ходу;

практичний салон.

Мінуси:

погана якість збірки;

низька плавність ходу.

Раніше Фокус повідомляв, що британські експерти назвали 10 найкращих кросоверів із пробігом за ціною до $12 500.