Британці назвали найкращі електромобілі з пробігом (фото)
До рейтингу увійшли 10 електромобілів з пробігом, на які варто звернути увагу. Експерти назвали плюси та мінуси цих моделей.
Британські експерти назвали 10 найкращих електромобілів з пробігом. Вони протестували ці моделі та виділили їх переваги. Рейтинг опублікували на сайті What Car?
Електрокари поступово завойовують не лише європейський ринок, а й український. Сучасні моделі мають непоганий запас ходу та пропонують високий рівень комфорту.
Експерти протестували десятки електромобілів з пробігом, щоб розповісти про їхні переваги та недоліки. До рейтингу увійшли 10 моделей, які мають безліч переваг.
Топ 10 електромобілів з пробігом на думку експертів:
10. Vauxhall/Opel Corsa-e
Експерти похвалили електричну версію Opel Corsa за високу практичність та приємне керування. Модель відмінно підходить як перший електромобіль для тих, хто звик до автомобілів з ДВЗ.
Плюси:
- непогана динаміка;
- багате оснащення;
- можливість швидкого заряджання.
Мінуси:
- невеликий запас ходу;
- висока вартість;
- нудний інтер'єр.
9. Volkswagen ID.3
Volkswagen ID.3 виявився приємним у керуванні та має великий запас ходу. Проте у моделі не найкращий інтер'єр.
Плюси:
- приємне керування;
- великий запас ходу;
- просторий салон.
Мінуси:
- погана якість інтер'єру;
- погана надійність;
- незручна мультимедійна система.
8. MG ZS EV
Електрокросовер MG ZS EV пропонує високу практичність та багате оснащення за невелику вартість. Також експерти відзначили непоганий рівень комфорту моделі.
Плюси:
- багато місця усередині;
- висока практичність;
- багате оснащення.
Мінуси:
- обмежене регулювання керма;
- неприємне керування.
7. Peugeot e-208
Peugeot e-208 багато в чому перевершує Opel Corsa-e. Модель відрізняється гарним інтер'єром та приємним управлінням.
Плюси:
- приємне керування;
- гарний інтер'єр;
- невисока вартість.
Мінуси:
- показники панелі приладів іноді важко побачити;
- погані гальма;
- невеликий запас ходу.
6. Audi E-tron
Audi E-tron пропонує високий рівень комфорту та практичності. Електрокросовер приваблює багатим оснащенням та передовими технологіями.
Плюси:
- високий рівень комфорту;
- відмінна плавність ходу;
- просторий та зручний інтер'єр.
Мінуси:
- невеликий запас ходу;
- незручна інформаційно-розважальна система;
- неприємне керування.
5. Kia e-Niro
Kia e-Niro пропонує багато переваг. Модель має непоганий запас ходу і просторий салон.
Плюси:
- великий запас ходу;
- просторий салон;
- багате оснащення.
Мінуси:
- висока вартість;
- повільна швидкість заряджання.
4. Hyundai Kona EV
Hyundai Kona EV має багате оснащення та великий запас ходу. Ще однією перевагою моделі є її невисока вартість.
Плюси:
- великий запас ходу;
- відмінна динаміка;
- багате оснащення.
Мінуси:
- мало місця на другому ряду;
- неприємне керування.
3. Renault Zoe
Одним із найкращих електромобілів за співвідношенням ціна-якість є Renault Zoe. Модель недорога в обслуговуванні і має низький цінник.
Плюси:
- низька вартість обслуговування;
- приємний в управлінні;
- великий запас ходу.
Мінуси:
- погана динаміка;
- погані гальма;
- нудний інтер'єр.
2. Jaguar I-Pace
Jaguar I-Pace є одним з найінноваційніших електромобілів у світі. Також приваблює його великий запас ходу та високий рівень комфорту.
Плюси:
- багате оснащення;
- приємне керування;
- стильний дизайн.
Мінуси:
- погана шумоізоляція;
- поганий огляд ззаду;
- низький рівень надійності.
1. Tesla Model 3
Tesla Model 3 регулярно потрапляє в рейтинг найпопулярніших електромобілів у світі. У цьому допомагає великий запас ходу моделі та високий рівень практичності.
Плюси:
- відмінна динаміка;
- великий запас ходу;
- практичний салон.
Мінуси:
- погана якість збірки;
- низька плавність ходу.
Раніше Фокус повідомляв, що британські експерти назвали 10 найкращих кросоверів із пробігом за ціною до $12 500.