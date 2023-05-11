Lamborghini знімуть з виробництва свій найпопулярніший суперкар: що запропонують натомість

З 2014 року зібрано понад 20 000 Lamborghini Huracan, проте популярна модель вже потребує заміни. Її наступником стане новий гібридний суперкар.

Виробництво Lamborghini Huracan наближається до завершення. На суперкар вже припинили приймати замовлення. Про це повідомляється у звіті про продаж Lamborghini за перший квартал 2023 року.

На підприємстві Lamborghini зберуть замовлені раніше Huracan і в 2024 знімуть модель з виробництва. Розробка її спадкоємця вже вийшла на фінішний етап.

Випущено понад 20 000 Lamborghini Huracan Фото: Lamborghini

Наступник Lamborghini Huracan з'явиться наприкінці 2024 року. Поки інформації про суперкар мало, але відомо, що він стане гібридом, як і його старший брат Lamborghini Revuelto. Замість бензинового V10 може отримати новий двигун V8.

Huracan — знакова модель для марки, адже це найпопулярніший суперкар Lamborghini за всю історію компанії. Його випускають з 2014 року і вже зібрали понад 20 000 купе та родстерів.

Всі Lamborghini Huracan оснащені високооборотним 5,2-літровим V10, а його потужність складає 580-640 к. с., залежно від модифікації. Максимальна швидкість перевищує 320 км/год. Останньою версією моделі став позашляховий суперкар Lamborghini Huracan Sterrato.

Раніше Фокус повідомляв, що знаменитий суперкар Lamborghini Countach понад 20 років простояв занедбаним у гаражі.