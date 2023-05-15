Honda показала нового економічного конкурента Kia Sportage та Nissan Qashqai (фото)

Нова Honda ZR-V побудована на платформі Civic та займе нішу між моделями HR-V та CR-V. Кросовер у Європі буде доступний виключно у гібридній версії з витратою 5,7 л на 100 км.

У Німеччині відбулася європейська прем'єра Honda ZR-V. Новий компактний кросовер надійде у продаж із осені. Про це повідомляє офіційний сайт японського автовиробника.

Модель займе нішу між Honda HR-V та CR-V Фото: Honda

Кросовер Honda ZR-V – нова модель марки. У лінійці вона займе нішу між компактною Honda HR-V та новою CR-V, яка підросла у розмірах. Модель вже продається у Китаї, а також у США (там вона називається HR-V). Основними її конкурентами стануть Nissan Qashqai, Kia Sportage та Hyundai Tucson.

Нова Honda ZR-V 2024 відрізняється обтічним дизайном з похилим дахом і плавними формами кузова. Широк решітка радіатора поєднується з довгастими діодними фарами. В основі авто лежить платформа нової Honda Civic.

Кросовер запропонують виключно у гібридній версії Фото: Honda

Розміри Honda ZR-V 2024:

довжина – 4568 мм;

ширина – 1840 мм;

висота – 1621 мм;

колісна база – 2655 мм.

Спорідненість з Honda Civic помітна в салоні ZR-V – у нього запозичені кермо, передня панель, віртуальний щиток приладів та 9,0-дюймовий тачскрин. Замість важеля КПП набір кнопок. Об'єм багажника складає 390-1291 л.

Чимало деталей салону запозичені у Honda Civic Фото: Honda

У США та Китаї модель доступна у 1,5-літровій бензиновій версії, але на європейському ринку нова Honda ZR-V буде запропонована лише у гібридному виконанні. 2,0-літрова бензинова четвірка та електромотор сумарно розвивають 184 к. с. та 315 Нм. Середня витрата палива становитиме 5,7 л/100 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda презентувала недорогий електрокросовер для Європи із запасом ходу понад 400 км.

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