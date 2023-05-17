Море карбону та холодильник усередині: представлений найрозкішніший гольф кар у світі (фото)
Mansory зазвичай допрацьовують дорогі та швидкі автомобілі, але цього разу тюнери зробили виняток. У результаті їм вдалося створити найрозкішніший і найдорожчий гольф кар у світі.
Німецьке тюнінг-ательє Mansory представило свій новий екстравагантний проєкт — гольф кар з кузовом з вуглецевого волокна. Про це розповіли на сайті Motor1.
Зазвичай Mansory займаються доробкою дорогих і розкішних автомобілів, таких як Ferrari F8 і Lamborghini Urus, але їх новий проєкт дуже відрізняється від інших. На цей раз тюнери модернізували гольф кар Garia Supersport.
Кузов гольф кара повністю виготовлений з карбону. Зовнішній вигляд доповнюють нові 14-дюймові колісні диски чорного кольору та змінені фари.
Позаду з'явився дифузор, як у спортивних автомобілів. Також гольф кар оснастили карбоновим спойлером.
Garia Supersport оснащений 10,7-сильним електромотором. Він живиться від літій-іонного акумулятора місткістю 10,24 кВт·год, що забезпечує запас ходу 80 км на одному заряді.
У список оснащення гольф кара входять інформаційно-розважальна система з 10,1-дюймовим сенсорним дисплеєм, холодильник, склоочисник та омивач лобового скла. Також передбачено перемикачі режимів їзди.
Початкова вартість ексклюзивного гольф кара складає 80 тисяч доларів. Кожен випущений екземпляр збирається з урахуванням усіх побажань клієнта.
Раніше Фокус повідомляв, що знамените німецьке ательє Mansory представило черговий екстравагантний проєкт на базі Rolls-Royce Cullinan.