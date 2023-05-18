Універсал Volvo V60 приємно здивував експертів своєю керованістю (відео)

Універсал Volvo V60 легко впорався з лосиним тестом. Автомобіль показав непоганий результат у складному випробуванні навіть з повною спорядженою масою.

Експерти перевірили керованість дизельного універсала Volvo V60 B4 у лосиному тесті. Відео опублікували на YouTube-каналі Teknikens Värld.

Volvo V60 пропонує високий рівень практичності та еталонну безпеку. Дизельна версія моделі також має низьку витрату палива.

Експерти високо оцінили керованість шведського універсала. Він чудово тримав дорогу навіть з повною спорядженою масою 2290 кг.

Під час лосиного тесту імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Завдання тестованого авто — уникнути зіткнення. Для успішного проходження тесту потрібно маневрувати на швидкості від 72 км/год.

Спочатку водій-випробувач пройшов лосиний тест на швидкості 72 км/год. Універсал з легкістю впорався з цим випробуванням, тому його швидкість збільшили до 74 км/год. Ця спроба також виявилася успішною.

Випробування проходив Volvo V60 у версії B4 Diesel Inscription. Він оснащується 2,0-літровим турбодизелем потужністю 194 к.с. і 420 Нм крутного моменту.

Раніше Фокус розповів, що експерти перевірили керованість хетчбека Ford Focus четвертого покоління у двох складних тестах.