Розсекречено найдешевший "Москвич": це знову "китаєць" (фото)

Новий "Москвич" виявився компактним китайським JAC JS3. Бюджетний кросовер уже давно представлено на українському ринку.

У лінійці "Москвича" з'явиться нова модель. Як і інші автомобільні марки, вона буде китайським JAC. Відео з кросовером опублікував голова Татарстану Рустам Мініханов під час візиту до Китаю.

JAC JS3 представлений на українському ринку Фото: JAC

У ролику кросовер проходить краш-тести – їх проводять спеціально для делегації, що включає представників "Москвича". На відео видно, що насправді це JAC JS3.

Базова версія отримала клімат-контроль та камеру заднього виду Фото: JAC

Кросовер JAC JS3 – оновлена версія моделі S3 (раніше вона побувала на тесті Фокусу ) зі зміненою передньою частиною та освіженим салоном. Китайський кросовер вже продається в Україні та оснащений камерою заднього виду, клімат-котролем, круїз-контролем та датчиком світла у базовій версії.

Новий JAC JS3 оснащують 1,6-літровим 119-сильним двигуном. Модель доступна пропонують з 5-ступінчастою механічною КПП або варіатором.

JAC JS3 – один із найдешевших кросоверів китайської марки. В Україні його ціна стартує з 660 000 гривень ($18 000), проте новий "Москвич" може бути відчутно дорожчим. Справа в тому, що старший кросовер "Москвич 3" в РФ помітно дорожчий, ніж його близнюк JAC JS4 на українському ринку.

Також Фокус повідомляв, що під маркою "Москвич" випускатимуть і великий хетчбек D-класу JAC.