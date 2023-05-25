Авангардний салон і двигун Mercedes: представлений новий суперкар Aston Martin (відео)

Aston Martin DB12 змінився зовні й отримав повністю новий салон. Під капотом суперкара встановлена 680-сильна вісімка.

У Великій Британії презентовано новий Aston Martin DB12. Суперкар присвячений 110-річчю британської марки та надійде у виробництво з третього кварталу цього року. Про це повідомляє офіційний сайт "Aston Martin".

Суперкар створено на базі попередника DB11 Фото: Aston Martin

Суперкар Aston Martin DB12 — глибоко модернізований варіант моделі DB11, що помітно у профіль. Водночас у купе нова величезна решітка радіатора, замінені фари, ліхтарі та капот. Колеса збільшено до 21 дюймів.

Aston Martin DB12 здатний розвинути 325 км/год Фото: Aston Martin

Салон Aston Martin DB12 зазнав набагато ґрунтовніших змін. Автомобіль отримав нові кермо, передню панель і оригінальну нахилену центральну консоль із джойстиком КПП. Також з'явилися сучасний віртуальний щиток приладів і тачскрин сучасної мультимедійної системи.

Салон суперкара повністю перероблений

В обробці використані шкіра та карбон. Оснащення поповнили онлайн-навігація, точка доступу інтернету 4G та акустика з 11 динаміками.

З лінійки зник двигун V12, але 4,0-літровий V8 від Mercedes-AMG доопрацьований і став помітно потужнішим. Він розвиває 680 к. с. і 800 Нм, що дозволяє розганятися до 100 км/год за 3,6 с і розвивати 325 км/год.

Новий Aston Martin DB12 отримав переналаштовану підвіску з покращеними адаптивними амортизаторами. Діаметр гальм збільшений до 400 мм спереду та 360 мм ззаду, а за доплату запропоновано карбоново-керамічні механізми.

Раніше Фокус повідомляв, що Aston Martin презентував найпотужніший і найшвидший кабріолет у своїй історії.

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