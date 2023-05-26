Для Британії і не тільки: в інтернеті показали унікальну "Таврію" з правим кермом (фото)

Праворульний ЗАЗ-11022 створили у 1991 році для країн із лівостороннім рухом. Деякі машини отримали інжекторні двигуни на 10 років раніше ніж "Таврії" для українського ринку.

Мало хто знає, що ЗАЗ-1102 "Таврія" на початку 90-х постачали до Західної Європи. Було створено спеціальні експортні версії моделі, причому навіть праворульні. Про це пише сайт Hyser.

Частина ЗАЗ-11022 потрапила на Мальту

"Таврія" з правим кермом (версія одержала позначення ЗАЗ-11022) була створена в 1991 році для країн з лівостороннім рухом. Відразу кілька таких авто поставили до Великобританії через дилера Lada UK (ВАЗ також постачали до Британії з правим кермом ). Машини поставили на облік, але сертифікацію вони не пройшли.

Праворульні ЗАЗ-11022 у Великій Британії Британська реклама "Таврії"

Згодом кілька ЗАЗ-11022 з'явилися на Мальті. Згодом вони опинилися в Італії та Греції, хоча у цих країнах правосторонній рух.

З технічної точки зору більшість ЗАЗ-11022 мало чим відрізнялися від стандартної "Таврії", крім розташування керма. Втім, деякі авто отримали 1,2-літрові мотори із упорскуванням палива. Нагадаємо, що в Україні "Таврії" з інжектором почали продавати лише через 10 років.

"Таврія" для Британії всередині не надто відрізняється від стандартної моделі

Декілька ЗАЗ-11022 збереглися до наших днів. Примітно, що автомобілі зареєстровані не лише у західноєвропейських країнах, а й, наприклад, у Азербайджані.

Раніше Фокус повідомляв, що "горбатий" ЗАЗ-965 теж випускали з правим кермом, але його не експортували, а постачали на внутрішній ринок.

Також ми писали про унікальний електромобіль "Таврія" для Європи – його знайшли у Німеччині.