Новий Aston Martin став зіркою Каннського фестивалю та подорожчав у 7 разів за півгодини (фото)

Aston Martin DB12 — новий суперкар англійської марки. Купе оснащено 680-сильним V8 твін-турбо від Mercedes та розвиває 325 км/год.

У рамках кінофестивалю Канна провели аукціон, на якому продали перший екземпляр Aston Martin DB12. За суперкар віддали 1,6 мільйона доларів, тобто буквально за півгодини його ціна зросла у 7 разів. Про це повідомляє офіційний сайт Aston Martin.

Аукціон провели під час презентації Aston Martin DB12 у Канна на спеціальній вечірці. Захід вели співачка Квін Латіфа, актори Єва Лонгорія та Джеймс Марсден, а серед гостей були Хайді Клум, Ребел Уілсон, Алессандра Амбросіо, Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас.

Виручені кошти спрямують на благодійність Фото: Aston Martin

Аукціон у Каннах був благодійним – усі виручені за Aston Martin DB12 кошти направили у фонд дослідження СНІДу.

На аукціон виставили новий Aston Martin DB12 у лімітованому стартовому виконанні First Edition з розширеною комплектацією та особливим внутрішнім оздобленням. Крім того, покупець отримав можливість зустрітися з пілотами команди "Формули-1" Aston Martin Фернандо Алонсо та Ленсом Строллом, щоб вони залишили на суперкарі свої автографи.

Aston Martin DB12 оснащений 680-сильним двигуном Mercedes-AMG Фото: Aston Martin

Нагадаємо, що новий Aston Martin DB12 – кардинально оновлена версія моделі DB11. Суперкар оснащений 4,0-літровим 680-сильним V8 твін-турбо від Mercedes-AMG і здатний розігнатися до 100 км/год за 3,6 секунд і розвинути 325 км/год. Вартість купе складе близько 220-230 тисяч доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що на Каннському кінофестивалі BMW презентували короткометражний фільм з Умою Турман.

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