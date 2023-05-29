В Африці збираються випускати позашляховики УАЗ: вони намагатимуться конкурувати з Toyota

У ЦАР проявили бажання налагодити збірку UAZ Patriot. В африканській країні зацікавлені у позашляхових моделях для поганих доріг.

У Центральноафриканській республіці можуть налагодити збирання автомобілів УАЗ. Про це заявив посол цієї країни в РФ Леон Додону-Пунагаза в інтерв'ю газеті "Известия".

За його словами, у ЦАР потрібні позашляховики. Особливо їх цікавить модель UAZ Patriot, а от від Lada там відмовилися.

"УАЗ Патріот", саме я вам скажу, хочуть збирати в ЦАР. Російські машини дуже гідні, дуже міцні. Такі машини потрібні ЦАР, тому що у нас не дуже добрі дороги", — повідомив Леон Додону-Пунагаза.

Також він заявив, що можливість складання УАЗ розглядалася під час візиту до ЦАР урядової делегації, яка вивчала можливість будівництва в країні низки заводів.

Слід зазначити, що позашляховики УАЗ представлені на африканському ринку, проте попитом не користуються і поступаються за популярністю моделям типу Toyota Hilux або Land Cruiser. Наприклад, в Ефіопії за 20 років продали лише 1200 таких авто.

Центральноафриканська республіка — одна з найбідніших країн світу. ВВП на душу населення там становить лише 480 доларів. Президента країни захищають найманці з ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, що в умовах санкцій УАЗ перейшов на випуск позашляховиків із застарілими двигунами стандартів Євро-2 та навіть Євро-0.

Також Фокус писав, що УАЗ "Буханка" отримає дорогу ювілейну версію.