В Україні розробили та готують до виробництва недорогу електричну вантажівку (фото)

"Карпати" — легкий комерційний електрокар вантажністю 1,4 тонни. Запас ходу вантажівки становитиме від 200 до 300 км, залежно від версії.

В Україні розроблено комерційний електромобіль "Карпати". Презентація моделі відбулася у Києві на виставці Com Auto Trans. Про це повідомляє Auto-Consulting.

Вантажопідйомність електрокара складає 1,4 тонни Фото: Auto-consulting

Легка електрична вантажівка "Карпати" спроектована на підприємстві "Стрий Авто" зі Львівської області, яке відоме своїми автобусами. 75% авто, включаючи раму, кабіну та вантажний кузов автомобіля, повністю розроблені українськими конструкторами.

"Карпати" — невелика двомісна вантажівка з тримісною пластиковою кабіною. Стриманий гранений дизайн з круглими фарами не є фінальним і може змінитися.

Запас ходу вантажівки досягає 200-300 км Фото: Auto-consulting

Вантажопідйомність електрокара складає 1,4 тонни. Італійський електродвигун потужністю 27 к. с. розташований на задній осі і дозволяє розвинути 68 км/год. Запас ходу електромобіля становитиме від 200 до 300 км, залежно від версії.

Український електромобіль "Карпати" поки що можна вважати прототипом і він проходить випробування, проте його планують запустити у виробництво на підприємстві у Стрию. У перспективі там збираються досягти 100% локалізації.

Примітно, що це не єдина подібна технологія в Україні. Раніше вантажний електромобіль CoolOn створили у Кривому Розі та розпочали його випробування.

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