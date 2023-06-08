Пляжний ексклюзив: на аукціон виставили найнезвичайніший суперкар Ferrari (фото)

Унікальний Ferrari 365 GTC/4 Beach Car побудували на замовлення шейха Катару. Пляжний автомобіль не має даху та дверей.

У Монако на аукціон Asta Rossa виставили незвичайний кабріолет Ferrari 365 GTC/4 Beach Car. Суперкар переробили на оригінальне пляжне авто. Про це повідомляє сайт Classic Driver.

Кабріолет створили для шейха Катару

Оригінальне авто починало життя як стандартне купе Ferrari 365 GTC/4 1972 року. Його придбав шейх Катару Халіфа бін Хамад Аль Тані і вирішив переробити суперкар на пляжне авто. У 70-х такі машини були популярними, але, як правило, їх робили з моделей дешевше — на зразок Mini, Volkswagen Beetle і Fiat 500.

Нестандартний тюнінг Ferrari 365 GTC/4 виконав італійський дизайнер Джованні Мікелотті. Біля купе зрізали дах і прибрали двері. Салон обробили синьою шкірою та деревом.

Авто існує в єдиному екземплярі

Машину збиралися відправити шейху, але той раптово скасував замовлення через фінансові проблеми. Пляжний суперкар показали на Женевському автошоу 1976 року, а потім продали колекціонеру зі Швейцарії.

Суперкар Ferrari 365 GTC/4 Beach Car кілька разів змінював власників, але експлуатувався мало. Кабріолет добре зберігся, а його пробіг становить лише 6534 км.

Салон оздоблений синьою шкірою та деревом

Ferrari 365 GTC/4 оснащений 4,4-літровим V12 потужністю 340 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Максимальна швидкість становить 260 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні встановлено рекорд вартості ретро-авто на аукціоні – 100 000 доларів.

Також ми писали, що в Одесі помітили новий Ferrari на бляхах.