Volvo готують перший повністю електричний універсал (фото)

Електричний наступник універсалу Volvo V90 конкуруватиме з Audi A6 Avant e-tron та Volkswagen ID.7. У створенні такої моделі особисто зацікавлений генеральний директор бренду.

Volvo розглядають питання створення свого першого повністю електричного універсала. Нова модель може замінити флагманський V90. Про це повідомили на сайті AutoExpress.

Генеральний директор Volvo Джим Ровен поділився, що шведський бренд планує випустити великий електричний універсал. До 2025 року Volvo збираються збільшити частку електромобілів у модельному ряді до 50%. До 2030 року бренд хоче взагалі позбутися автомобілів з ДВЗ.

Електричний наступник універсалу Volvo V90 конкуруватиме з Audi A6 Avant e-tron та Volkswagen ID.7. Генеральний директор Volvo додав, що електричний універсал зміг би мати великий попит на європейському ринку.

Нове покоління Volvo V90 втратить ДВЗ Фото: Volvo

Поки що бренд вивчає можливість створення такої моделі. За словами голови Volvo, є багато чинників, які можуть вплинути на успіх електричного універсала.

Джим Ровен додав, що якщо електричний Volvo V90 все ж таки побачить світ, це буде один з найкрасивіших і найтехнологічніших автомобілів бренду. Він зізнався, що особисто зацікавлений у створенні такої моделі.

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