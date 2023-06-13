Продається на Alibaba: у Китаї з'явився електричний клон "Гелендвагена" за $6000 (фото)
Китайський електромобіль у найменших деталях копіює Mercedes G-Class, проте набагато компактніший — лише 3,5 м завдовжки. Комплектація включає кондиціонер, камеру заднього виду та цифрову панель приладів.
Електричний Mercedes G-Class ще не з'явився, а в Китаї почали випускати його клон. Виробництво моделі налагодила компанія Shanxi Huayu Technology, а продають її на сайті Alibaba лише за 6000 доларів.
Китайський електромобіль точно повторює "Гелендваген". У нього незграбний дизайн з круглими фарами і вертикальними стійками даху. Різниця тільки в тому, що він істотно компактніший за оригінальний Mercedes G-Class.
Розміри китайської копії "Гелендвагена":
- довжина – 3500 мм;
- ширина – 1500 мм;
- висота – 1700 мм;
- колісна база – 2065 мм.
Хоча модель бюджетна, в салоні на передній панелі встановлені два дисплеї. Мало того, доступні монітори для задніх пасажирів у спинках крісел першого ряду. Оснащення включає кондиціонер, електросклопідйомники, аудіосистему, камеру заднього виду та 2 USB-порти.
Китайський "Гелендваген" оснащений 10,5-сильним електромотором на задній осі та розвиває 45 км/год. Заявлений запас ходу становить 110 км, а зарядка батареї займає 6-8 годин.
Примітно, що клон "Гелендвагена" – далеко не найдешевший електромобіль на Alibaba. Там є навіть моделі за ціною iPhone.
Також Фокус повідомляв, що українські майстри вирішили відтворити культовий Mercedes 50-х років у форматі електромобіля.