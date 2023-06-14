В Україні з'явився новітній електромобіль Renault Megane (фото)

Renault Megane п'ятого покоління доступний тільки в електричному виконанні. Він розганяється до 100 км/год за 7,4 с і може проїхати 470 км без підзарядки.

В Україну почали ввозити нові Renault Megane E-Tech. Перший такий електромобіль з'явився у Києві. Про це свідчить оголошення на Auto.ria.

Ручки задніх дверей сховані у стійках даху Фото: auto.ria.com

Варто зазначити, що електромобіль Renault Megane поки що постачають в Україну неофіційно. Ціни варіюються від 39 тис. доларів за трохи уживані екземпляри до 52-54 тис. доларів – за нові авто. Модель відчутно подорожчала і не є прямим наступником старого Megane – на зміну йому незабаром випустять кросовер.

Запас ходу електрокара сягає 470 км Фото: auto.ria.com

Новий Renault Megane п'ятого покоління кардинально змінився та став електромобілем. Хетчбек компактніший за попередника (4210 мм у довжину) і побудований на платформі CMF-EV, яку також використовує Nissan Ariya.

Дизайн Renault Megane E-Tech також перетворився. У авто високий капот, похилий дах і заховані у стійках ручки задніх дверей.

На передній панелі встановлено два великі дисплеї

У салоні встановлені віртуальна панель приладів та великий тачскрин портретного формату. Хоча новий Renault Megane і зменшився в розмірах, він став просторішим і має великий 440-літровий багажник.

Базова комплектація Renault Megane E-Tech досить багата — безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль, датчики світла та дощу, підігрів сидінь, камера заднього виду. Також передбачені системи автоматичного гальмування, контролю "сліпих" зон та утримання у смузі.

Об'єм багажника складає 440 л Фото: auto.ria.com

Електромобіль Renault Megane E-Tech представлений в Україні у топовій 218-сильній версії з батареєю на 60 кВт∙год. Він розганяється до 100 км/год за 7,4 с і розвиває 160 км/год, яке запас ходу становить 470 км.

Раніше Фокус розповідав, що Renault Group готує наступника моделі Arkana. Його випустять під маркою Dacia.

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