Nissan презентував стильний та недорогий сімейний седан (фото)
Новому Nissan Sentra оновили зовнішність, причому різні версії моделі тепер більше відрізняються дизайном. Двигун седана став економічнішим.
Опубліковано офіційні фото Nissan Sentra 2024. Седан С-класу пройшов планову модернізацію і надійде у продаж із осені за ціною від 20 000 доларів. Про це повідомляє сайт Nissan.
Новий Nissan Sentra не надто змінився зовні та зберігає динамічний дизайн. Седану освіжили грати радіатора, оптику та бампери. У базовій версії встановлено нові 16-дюймові диски. Примітно, що автомобіль відрізняється від китайської версії, представленої кілька місяців тому.
Спортивна версія SR виглядає яскравіше стандартного седана. Має особливу решітку радіатора, декор чорного кольору, задній спойлер і 18-дюймові диски.
У салоні покращено матеріали обробки. У всіх Nissan Sentra 2024 встановлені скошене кермо та 7,0-дюймовий сенсорний дисплей, а оснащення включає систему автоматичного гальмування. Топова версія SV Premium отримала камери кругового огляду, збільшений 8,0-дюймовий тачскрин та акустику Bose з 8 динаміками.
Бензинова 2,0-літрова четвірка, як і раніше, розвиває 149 к. с., але доповнена системою глушіння під час зупинок, що зробило її економічнішою. В окремих країнах Nissan Sentra також пропонують із 1,6-літровим двигуном на 135 к. с. та 136-сильною гібридною установкою e-Power. У останньому випадку витрата палива становить 3,9 л/100 км.
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