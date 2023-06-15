Повернення легенди: Mercedes відродив знаменитий суперкар 60-х (фото, відео)

Новий Mercedes Vision One-Eleven – сучасна версія суперкара С111 1969 року. Купе по дизайну нагадує знаменитого предка, але обладнане сучасною електричною установкою на 1360 к. с.

Mercedes-Benz представив вражаючий концепт-кар Vision One-Eleven. Обтічний купе поєднує в собі ретро-дизайн з новітніми технологіями. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.

Авто є сучасним наступником знаменитого Mercedes C111 1969 року Фото: Mercedes-Benz

Концепт є свого роду трибютом знаменитому суперкар Mercedes C111 1969 року. Експериментальна модель не стала серійною, але випустили цілих 15 прототипів з бензиновими V8, а також дизельними та роторними двигунами.

Двері купе піднімаються вгору Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes Vision One-Eleven з дизайну багато в чому повторює знаменитого предка. У купе обтічний клиноподібний силует з низьким капотом, а його двері піднімаються вгору за принципом "крило чайки".

На передній панелі встановлено піксельний дисплей Фото: Mercedes-Benz

Стиль 60-х панує й у салоні Mercedes Vision One-Eleven. В обробці присутній сріблястий шкірозамінник, а на всю ширину передньої панелі розтягнутий піксельний дисплей. Кермо-штурвал виконано у дусі болідів "Формули-1".

А ось "начинка" у Mercedes Vision One-Eleven — сучасна. Суперкар отримав інноваційні електромотори з осьовим потоком від компанії YASA.

Такі двигуни дуже потужні при компактних розмірах. У Mercedes Vision One-Eleven їх чотири (по одному на колесо), а сумарна потужність складає 1360 к. с. чи 1МВт.

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