Шведський суперкар побив світовий рекорд швидкості (відео)

Для розгону до 400 км/год та до повної зупинки Koenigsegg Regera знадобилося 28,81 секунди. Шведський гіперкар оснащений унікальною гібридною силовою установкою потужністю 1500 к.с. і 2000 Нм крутного моменту.

Шведський гіперкар Koenigsegg Regera побив рекорд швидкості розгону до 400 км/год та повної зупинки. Заїзд провели в аеропорту Еребру. Відео опублікували на YouTube-каналі бренду.

Лише місяць тому хорватський електричний суперкар Rimac Nevera встановив рекорд швидкості розгону до 400 км/год та повної зупинки. Тепер Koenigsegg Regera повернув собі титул рекордсмена.

Для розгону до 400 км/год і до повного гальмування шведському гіперкару знадобилося 28,81 секунди. Rimac Nevera виконав цю вправу за 29,94 секунди.

Також Koenigsegg Regera є рекордсменом за швидкістю розгону до 402 км/год та повної зупинки. На таку вправу гіперкар витрачає 29,6 секунди.

Цікаво, що на відміну від Rimac Nevera, Koenigsegg Regera не є новою моделлю. Гіперкар випускався з 2015 по 2022 рік і має унікальну силову установку.

Koenigsegg Regera оснащений 5,0-літровим турбованим двигуном та трьома електромоторами сумарною потужністю 1500 к.с. та 2000 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,8 секунди, а максимальна швидкість становить 404 км/год. Силова установка передає потужність лише на задні колеса за допомогою унікальної трансмісії з однією передачею.

Раніше Фокус повідомляв, що електричний суперкар з Японії Aspark Owl побив два світові рекорди швидкості.