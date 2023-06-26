Renault наповнить ринок спортивними електрокарами преміум класу: перші подробиці (фото)

У модельній лінійці Renault Alpine з'являться одразу 7 нових електромобілів. Серед них будуть кросовери, купе та компактні моделі С-класу.

У Renault Group активно взялися за розвиток бренду Alpine. Найближчими роками на ринку з'явиться ціле нове сімейство моделей, до того ж усі вони будуть електричними. Про це повідомляється на офіційному сайті французького автовиробника.

До 2030 року планують презентувати одразу 7 моделей Renault Alpine. Електрокари показали на першому зображенні та розкрили подробиці деяких із них.

Перший електромобіль Alpine буде спортивною версією нового Renault 5 Фото: Renault

Зокрема, на тизері помітна заряджена версія майбутнього електромобіля Renault 5. Візуально вона мало чим відрізняється від показаного нещодавно передсерійного концепт-кара Alpine A290_β.

За ним підуть електричний наступник спорткара Alpine A110 (його запропонують як купе та кабріолет), компактний електрокросовер С-класу та чотиримісне туристичне купе А310. За попередньою інформацією, вони зможуть розганятися до 100 км/год за 4 с і проїжджати 500 км без підзарядки.

Крім того, до 2030 року в лінійці Alpine з'являться два електричні купе-кросовери. Електромобілі Renault завдовжки близько 5 м і масою в 2 тонни стануть конкурентами Porsche Cayenne і Macan. Запас ходу становитиме щонайменше 500 км. Їх планують продавати не тільки в Європі, а й у Північній Америці.

Раніше Фокус повідомляв, що Renault презентували флагманський кросовер Rafale потужністю до 300 к. с.

Також ми писали, що в Україні з'явилися нові електромобілі Renault Megane.