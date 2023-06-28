Новий рекорд: ще не випущений спорткар Dodge пішов з молотка за $700 000 (фото)

Dodge Challenger SRT Demon 170 — фінальна версія знаменитої моделі. Спорткар оснащений 1039-сильним V8 і розганяється до 100 км/год лише за 1,66 с і розвиває 346 км/год.

У США на аукціоні Barrett-Jackson продали Dodge Challenger SRT Demon 170. За надпотужний спорткар виручили 700 000 доларів — це рекордна сума за новий Dodge. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Новий Dodge Challenger SRT Demon 170 — рідкісна лімітована модель. Прощальну версію Challenger випустять накладом у 3300 екземплярів і авто коштують від 96 666 доларів. Через ажіотаж деякі дилери вже почали продавати купе з істотною націнкою.

На аукціоні спорткар подорожчав у 7 разів Фото: Barrett-Jackson

Втім, до 700 000 доларів вартість ніколи не доходила. У цьому разі така висока ціна Dodge Challenger Demon 170 зумовлена двома факторами. По-перше, з молотка пішов останній 3300-й екземпляр купе. Він має цінність, адже це останній бензиновий Dodge Challenger — модель знімають з виробництва.

По-друге, всі виручені кошти спрямують на благодійність — вони надійдуть на рахунки організації Krisi House, що займається лікуванням дитячих психотравм.

Dodge Challenger SRT Demon 170 розганяється до 100 км/год за 1,66 с Фото: Dodge

Примітно, що новий власник не отримав своє авто на аукціоні. Річ у тім, що останній серійний Dodge Challenger SRT Demon 170 просто ще не випущено і на аукціон привезли аналогічне авто тільки для демонстрації.

Нагадаємо, що новий Dodge Challenger Demon 170 — прощальна версія культової моделі. Challenger незабаром поступиться місцем потужному електромобілю. Купе заточене під драгрейсинг і його навіть можна замовити в одномісному виконанні.

Спорткар оснащений 1039-сильним V8 Фото: Dodge

Dodge Challenger Demon 170 оснащений 6,2-літровим компресорним V8 на 1039 к. с. і 1280 Нм. Він розганяється до 100 км/год за рекордні 1,66 с і долає ¼ милі (402 м) з місця за 8,91 с. Максимальна швидкість становить 346 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що Dodge Challenger вийшов на європейський ринок за кілька місяців до припинення випуску моделі.

Також ми писали, що іржавий Dodge Challenger 1970 року пішов з молотка за мільйон доларів.