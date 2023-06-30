В Україні з'явився 1000-сильний тюнінгований суперкар McLaren (фото)

Суперкар McLaren 720S тюнінгували і підняли його потужність до 1000 к. с. Максимальна швидкість авто перевищує 340 км/год.

У центрі Києва сфотографували McLaren 720S. Екзотичний суперкар є одним із найшвидших авто на території України. Знімки з 'явилися на сторінці supercars.kyiv.ua в Instagram.

В Україні зареєстровано лише кілька McLaren 720S

Суперкар McLaren 720S випускали з 2017 року, а зараз на зміну йому приходить вдосконалена модель 750S. Вартість авто становила приблизно від 300 000 доларів.

Суперкар вирізняється елегантним дизайном

Обтічний дизайн купе розробив відомий американський стиліст Френк Стівенсон. Саме у цього авто ще й ексклюзивний фіолетовий колір із жовтими акцентами.

Серед особливостей McLaren 720S — висувне антикрило, панель приладів, що складається, і адаптивні амортизатори, з'єднані між собою трубками.

Після тюнінгу потужність McLaren 720S сягнула 1000 к. с.

Цифрове позначення моделі вказує на потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо — 720 к. с., проте конкретно цей автомобіль тюнінгували і підняли його потужність до 1000 к. с. Навіть у стандартній версії McLaren 720S розгін до 100 км/год займає 2,9 с, а максимальна швидкість становить 340 км/год, але цей суперкар значно швидший. Відомо, що після доопрацювання він долає 1/4 милі (402 м) з місця за 9,7-9,8 с.

Примітно, що це не єдиний McLaren 720S в Україні — раніше в нашу країну ввезли ще кілька таких суперкарів.

Також Фокус писав, що ще один McLaren 720S на українських номерах нещодавно з'явився в Польщі.