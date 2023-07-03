Знов за рибу гроші: черговий новий "Москвич" виявився "китайцем" (фото)

Кросовер "Москвич 6" — це китайський JAC Sehol X6. Від моделі-донора автомобіль відрізняється тільки відсутністю логотипів JAC.

В інтернет потрапили фото нового "Москвич 6". Кросовер вперше продемонстрували учасникам зборів ради директорів КАМАЗ у Татарстані. Про це повідомляє сайт Carakoom.

Модель офіційно презентують до кінця року Фото: Carakoom

Місце для презентації авто обрали не дарма. КАМАЗ є одним зі співвласників заводу "Москвич". Прем'єра моделі відбудеться до кінця року.

Дива не сталося — новий "Москвич 6" є китайським JAC, як і всі сучасні моделі відродженої марки. Якщо точніше, то це кросовер JAC Sehol X6. Від китайського донора російська версія відрізняється тільки відсутністю логотипів JAC (значки "Москвич" при цьому наклеїти не встигли).

JAC Sehol X6 випускають із 2022 року Фото: JAC

Новий JAC Sehol X6 випускають у Китаї з 2022 року, і він є покращеною версією моделі JAC Refine S5. Кросовер досягає 4505 мм у довжину і 1850 мм у ширину при колісній базі 2660 мм. У авто вельми суперечливий дизайн з величезною решіткою радіатора і великими фарами. У салоні встановлено великий тачскрін.

Китайський кросовер JAC Sehol X6 оснащується 1,5-літровим бензиновим турбомотором на 150 к. с. Цю саму четвірку встановлюють і на кросовер "Москвич 3". На вибір запропоновано 5-ступінчасту механічну і 6-ступінчасту роботизовану КПП, а привід у авто виключно передній.

У салоні встановлено великий тачскрін Фото: autohome.com.cn

Нагадаємо, що кросовер "Москвич 3" є китайським JAC JS4, а ліфтбек "Москвич 5" — це JAC Sehol A5 Plus. Крім того, незабаром має з'явитися ще й бюджетна модель на базі JAC JS3.

Також Фокус повідомляв, що і новий кросовер Lada виявився китайською моделлю.