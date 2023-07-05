Легенда повертається: знаменитий мініатюрний Fiat відродили як дешевий електрокар (відео)
Електромобіль Fiat Topolino виконаний у ретро-стилістиці та доступний у версії без дверей. Він розвиває 45 км/год і може проїхати 75 км без підзарядки.
В Італії презентували новий Fiat Topolino. Культове міське авто 30-х років відродили у форматі мініатюрного 2,53-метрового електрокара за 8000 євро. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.
Електромобіль Fiat Topolino близький родич Citroen Ami. Від побратима він відрізняється ретро-дизайном з великими круглими фарами і виштамповками на кузові. Двері авто відчиняються в різні боки.
Поряд зі стандартним Fiat Topolino 2024 пропонують ще більш оригінальну версію Dolce Vita. У неї немає дверей, а тканинний дах зсувається.
Салон Fiat Topolino виконаний у мінімалістському стилі — з жорстким пластиком і компактним цифровим щитком приладів. Для електрокара пропонують безліч аксесуарів — наклейки на кузов, Bluetooth-колонку, вентилятор, чохли на сидіння, металеве кріплення для багажу.
Новий Fiat Topolino 2024 оснащений 8-сильним мотором і розвиває 45 км/год. У низці європейських країн керувати ним можна з 14 років і без водійських прав. Акумуляторна батарея на 5,4 кВт∙год дає змогу проїхати 75 км без підзарядки.
До слова, це не єдиний класичний Fiat, відроджений цього літа. Разом із Topolino презентували новий Fiat 600, який став компактним міським кросовером і теж доступний в електричному виконанні.
Також Фокус повідомляв, що старий Fiat перетворили на найнижче авто у світі.