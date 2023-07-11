Молодий українець став власником найшвидшого авто у світі за $4,6 мільйона (фото)

Суперкар Bugatti Bolide оснащений 8,0-літровим турбованим W16 та важить 1450 кг. Він розганяється до 100 км/год за 2,17 секунди, а максимальна швидкість перевищує 500 км/год.

Одним із 40 власників новітнього лімітованого Bugatti Bolide стане українець. Молодий мільярдер Михайло Романенко придбав надшвидкісний суперкар за 4,6 мільйона доларів. Про це стало відомо сайту ТопЖир.

Усього випустять лише 40 Bugatti Bolide У автомобіля розвинена аеродинаміка

Це не перший суперкар Bugatti у колекції 35-річного уродженця Чернівців. Раніше Михайло Романенко вирішив купити ще більш рідкісне та дороге купе Bugatti Centodieci за 10 мільйонів доларів. Усього випущено лише 10 таких авто і один з них придбав Кріштіану Роналду.

Ціна Bugatti Bolide складає 4,6 мільйона доларів Фото: Bugatti

Трековий суперкар Bugatti Bolide, характеристики та подробиці

Новий Bugatti Bolide 2024 — надшвидкісна трекова модель, яку випустять обмеженою серією з 40 машин. Це прощальний бензиновий автомобіль марки, адже нові Bugatti стануть гібридами.

Суперкар Bugatti Bolide виконаний з карбону та важить 1450 кг. У автомобіль агресивний дизайн з розвиненою аеродинамікою — встановлені антикрило і високий кіль. Колеса "взуті" в гоночну гуму. В обробці салону поєднуються алькантара та карбон, а кермо нагадує штурвал.

Салон оздоблений карбоном та алькантарою Фото: Bugatti

Автомобіль оснащений 8,0-літровим турбованим W16 потужністю 1600 (за іншими даними – 1800) сил. Розгін до 100 км/год займає 2,17 секунди, а максимальна швидкість перевищує 500 км/год, тобто це найшвидший автомобіль у світі. За уповільнення відповідають карбоново-керамічні гальма діаметром 390 мм.

Раніше Фокус повідомляв, що у Києві помітили рідкісний 640-сильний суперкар Lamborghini Murcielago.

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