Останній із могікан: Aston Martin показав ексклюзивний суперкар "старої школи" (відео)
Aston Martin Valour — сучасна варіація на тему моделі Vantage 80-х років. Лімітований суперкар оснащений 715-сильним V12 і стане останньою моделлю марки з механічною КПП.
У Великій Британії презентовано новий Aston Martin Valour. Ексклюзивний лімітований суперкар показали під час святкування 110-річчя марки. Перші подробиці новинки розкрили на сайті Aston Martin.
Суперкар Aston Martin Valour випустять лімітованою серією зі 110 авто. Точна ціна новинки не повідомляється, але відомо, що вона становить від 1 до 1,5 мільйона фунтів стерлінгів ($1,3-1,9 млн). Поставки авто покупцям почнуться під кінець нинішнього року.
Купе побудовано на базі сучасного Aston Martin Vantage, але його дизайн виконаний у дусі класичного Vantage 80-х років. У авто виражений "акулячий ніс", довгий рельєфний капот і розширені крила. Заднє скло замінили жалюзі, а в кришку багажника інтегрований загострений спойлер.
У салоні Aston Martin Valour поряд зі шкірою і карбоном присутня дорога тканина. Втім, на замовлення покупця інтер'єр можуть персоналізувати в підрозділі Q by Aston Martin.
Новий Aston Martin Valour — останній суперкар старої школи в лінійці британської марки. Він оснащений 5,2-літровим V12 твін-турбо на 715 к.с. без будь-якої електрифікації. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП. Авто отримало самоблокувальний диференціал, адаптивні амортизатори та карбоново-керамічні гальма діаметром 410 мм спереду і 360 мм ззаду.
Раніше Фокус повідомляв, що новий суперкар Aston Martin DB12 став зіркою Каннського кінофестивалю.
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