В Україні різко зріс попит на авто з Китаю: найпопулярніші моделі (фото)

Частка китайських моделей на ринку нових авто сягнула 12%. Найбільше українці купують зібрані в Китаї електрокросовери світових автобрендів.

В Україні стали активніше купувати авто з Китаю. За перші 6 місяців 2023 року в нашу країну ввезли понад 5000 машин з Піднебесної. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

З цієї кількості понад 3,1 тис. — нові китайські автомобілі: їхня частка на ринку досягла 12%. Уживаних авто з Китаю ввезли понад 1,8 тис. (2% ринку).

Електрокросовер Honda M-NV збирають у Китаї Фото: Honda

Цікавий нюанс — переважна більшість (79%) ввезених в Україну китайських авто є електромобілями. Найбільшим попитом користуються зібрані в Піднебесній електричні кросовери Volkswagen і Honda, причому їх ввозять неофіційно.

Найпопулярніші нові авто з Китаю в Україні за 2023 рік:

Volkswagen ID.4 — 899 проданих авто. Dongfeng-Honda M-NV — 495. Chery Tiggo 4 — 270. Volkswagen ID.6 — 168. Honda e — 146.

ТОП-5 найпопулярніших уживаних авто з Китаю в Україні:

Volkswagen ID.4 — 683 проданих авто. Dongfeng-Honda M-NV — 374. Volkswagen ID.6 — 116. Tesla Model Y — 77. Honda e — 57.

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